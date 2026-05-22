La finale playoff diventa un racconto live nazionale e internazionale per milioni di tifosi e appassionati. Ecco dove vedere la partita. Per il dietro le quinte ci sarà la Nazionale Creators. Januaria Carito canterà l’Inno di Mameli

La notte che accende il sogno della Serie A. Domenica 24 maggio, alle ore 20, lo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro ospiterà il primo atto della Finale Playoff della Serie BKT 2025/2026 tra Catanzaro e Monza, una sfida che promette emozioni, spettacolo e una visibilità senza precedenti per il campionato degli italiani.

Sarà un evento capace di unire territori, tifoserie e milioni di appassionati attraverso una copertura televisiva straordinaria, pensata per trasformare la finale playoff in un grande racconto live nazionale e internazionale. La partita sarà trasmessa in diretta pay su Dazn, presente al Ceravolo con inviati a bordo campo per un ampio racconto di avvicinamento alla gara, e su Sky Sport (disponibile in streaming anche su NOW), che allestirà la sua classica postazione con tavolo per commenti e interviste. L'evento sarà disponibile anche su Prime Video e One Football TV, che garantiranno una distribuzione internazionale in 151 Paesi nel mondo, a conferma della crescente centralità globale della Serie BKT.

In Italia, l’evento sarà trasmesso anche in chiaro su TV8, permettendo a tutti gli appassionati di vivere una serata che si annuncia storica. Al Ceravolo ci sarà il tutto esaurito: uno stadio sold out, pronto a trasformarsi nel cuore pulsante del calcio italiano grazie a una produzione evento studiata per esaltare ogni momento della serata: dalle riprese aeree, al bordo-campo, fino ai contenuti AI generati dai Meta Glasses by Oakley. Sui social ufficiali della Lega B, per raccontare al meglio le emozioni delle Finali Playoff, prosegue e si rafforza la copertura del behind the scenes delle gare decisive verso la Serie A.

In questo percorso si inserisce il contributo della Nazionale Creators, con Sara Mendicino (@saramendicino8), Gaetano Carnevale (@carnejal) ed Edoardo Romero (@edoardo_romero), che dal Ceravolo e dall’U-Power Stadium porteranno uno sguardo autentico sulla passione dei tifosi.

Grazie al Title Sponsor BKT, saranno presenti anche i Two Twins (@twotwins95) che, dopo aver raccontato la passione della Serie BKT per tutta la durata della stagione, accompagneranno i followers anche nel corso della fase finale. Dalle ore precedenti al calcio d’inizio prenderà vita un ricco palinsesto di intrattenimento e live entertainment, con dj set, stadio production, attivazioni sul terreno di gioco e contenuti dedicati al pubblico presente sugli spalti e davanti agli schermi.

La finale sarà accompagnata da una produzione televisiva di altissimo livello, con un impianto tecnico e registico pensato per valorizzare atmosfera, spettacolo e intensità emotiva di uno degli appuntamenti più attesi della stagione sportiva italiana. Un racconto immersivo, moderno e internazionale, capace di portare nelle case degli spettatori tutta la passione della Serie BKT. Nel pre-gara spazio anche alle attività istituzionali e scenografiche che caratterizzano le grandi finali: il telo ufficiale BKT, l’ingresso in campo dei bambini con le bandiere delle venti società della Serie BKT 2025/2026 e l’esecuzione dell’Inno di Mameli affidato all’artista Januaria Carito, in omaggio al claim '100% Passione Italiana', simbolo dell’identità del campionato e del suo legame autentico con i territori della penisola.

Catanzaro-Monza non sarà soltanto una partita. Sarà un grande evento televisivo, sportivo e popolare. Novanta minuti per inseguire la Serie A. Novanta minuti destinati a entrare nella storia della Serie BKT.