Il Catanzaro rinforza il reparto arretrato con un nuovo innesto. La società giallorossa ha ufficializzato l’acquisizione dallo Spezia Calcio delle prestazioni sportive di Marco Ruggero, difensore centrale classe 2000.

Nato a Padova, Ruggero ha mosso i primi passi nel calcio professionistico dopo essere cresciuto nel settore giovanile biancoscudato. Il centrale ha quindi maturato esperienza con la Virtus Verona, dove ha disputato due campionati tra i professionisti, prima di compiere il salto in serie B.

Il percorso nella seconda serie nazionale è iniziato con la Juve Stabia, con cui Ruggero ha raccolto 53 presenze complessive, impreziosite da una rete e quattro assist. Un’esperienza importante per il difensore, che ha avuto modo di confrontarsi con il calcio cadetto prima del trasferimento allo Spezia nella seconda parte della scorsa stagione.

Ora una nuova tappa della carriera con la maglia del Catanzaro. Ruggero arriva in Calabria con la formula del trasferimento temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

La società giallorossa ha inoltre definito già i termini dell’eventuale permanenza a titolo definitivo. In caso di riscatto, infatti, il difensore ha sottoscritto un contratto con il Catanzaro fino al 30 giugno 2029.

Per il club si tratta dunque di un’operazione che guarda anche al futuro: l’arrivo di un calciatore giovane, ma già con una significativa esperienza maturata tra i professionisti e soprattutto in serie B.