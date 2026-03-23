Il colpaccio forse più importante della stagione, e che potrebbe dare una svolta definitiva alla lotta per il primo posto, lo ha dato il Sc Soverato che, in occasione della ventiseiesima giornata del campionato di Promozione B, batte la capolista Deliese e riapre clamorosamente tutto per la lotta alla vetta a quattro giornate dalla fine. A decidere la sfida è una rete di Cataldo sul finire del primo tempo.

Parla Lomonaco

Tre punti pesantissimi dunque che potrebbero cambiare la prospettiva di vertice. Sempre più in sintonia il nuovo tecnico del club, Francesco Lomonaco, ai microfoni di Lac News24: «Sapevamo che era una partita complicata, soprattutto per noi perché venivamo dalla sconfitta contro il Taurianova. L'abbiamo preparata bene nonostante due assenze pesanti, come quelle di Ortiz e Carbonieri, e alla fine l'abbiamo approcciata nel migliore dei modi».

Il riassunto della sfida: «Primo tempo dominato sotto tutti gli aspetti, più di una volta abbiamo avuto l'occasione per chiudere la prima frazione con un divario più largo. Non dobbiamo guardare alla vetta a partita dopo partita. Quando sono arrivato io la distanza dalla prima era di otto punti e dalla seconda era di sette, un divario complicato da colmare dal momento che davanti a noi ci sono due squadre che non perdono quasi mai, ora però siamo a quattro lunghezze. Rimane difficile perché, nelle quattro partite che rimangono, quelle davanti dovrebbero perderne due e noi non sbagliare nulla. La sosta di Pasqua arriva nel moment giusto, perché così potremo lavorare più intensamente e mettere altri mattoni per le mie idee tattiche».