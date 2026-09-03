Dalla stagione da protagonista con il Catanzaro al riconoscimento come miglior giovane della Serie B. Mattia Liberali si prende la scena anche al Gran Galà del Calcio, prestigioso appuntamento ospitato al Teatro alla Scala di Milano, dove il talento classe 2007 è stato premiato per quanto fatto nel campionato 2025/26. A 19 anni, Liberali ha ricevuto uno dei riconoscimenti più significativi della serata, a coronamento di un'annata che lo ha visto emergere tra i giovani più interessanti del campionato cadetto. Con la maglia del Catanzaro il trequartista ha messo in mostra qualità tecniche, personalità e continuità, contribuendo a una stagione di alto livello della formazione giallorossa, arrivata a sfiorare la promozione in Serie A.

A condurre la serata sono stati Fabio Caressa e Federica Masolin, in un evento che ha riunito diversi protagonisti del calcio italiano e celebrato le eccellenze della stagione appena conclusa. Tra queste anche Liberali, che ha vissuto con emozione il momento della premiazione e ha ritrovato sul palco le immagini delle reti realizzate con la maglia giallorossa: «Farò in modo che questo trofeo sia il primo di una lunga serie», ha dichiarato il giovane talento, mostrando ambizione e consapevolezza dopo il riconoscimento.