Dopo il passaggio nel Girone A di Promozione e la conferma del DS Macario, il club biancorosso affida la panchina all'ex vice di Sersale e San Luca. Un profilo d'esperienza e visione per la nuova stagione

Il Taverna rompe gli indugi e scalda i motori in vista del prossimo campionato di Promozione. Dopo settimane di silenzio e riflessioni, e con la novità sostanziale dello spostamento societario dal Girone B al Girone A, in casa biancorossa la macchina organizzativa è finalmente ripartita a pieno ritmo tra programmazione, rinnovi e primi colpi di mercato.

Chiuso il nodo panchina

Messo a segno il primo importante tassello con il rinnovo del direttore sportivo Nicholas Macario, la priorità assoluta della dirigenza era sciogliere il nodo legato alla guida tecnica, rimasta vacante dopo l'addio di mister Pisano. La risposta della società non si è fatta attendere: la panchina è stata ufficialmente affidata a Rosario Cisternino.

Una scelta precisa, ricaduta su un profilo che negli anni ha saputo farsi apprezzare nel panorama dilettantistico calabrese per competenza, dedizione e una costante crescita professionale.

Formazione di livello e successi sul campo

Il bagaglio di mister Cisternino affonda le radici in contesti giovanili di primissimo piano: la sua metodologia di lavoro e la sua idea di calcio si sono forgiate all'interno di settori giovanili blasonati come quelli di Sampdoria e Messina.

Negli anni, il neo allenatore biancorosso ha collezionato tappe fondamentali nei principali campionati regionali. Nelle stagioni 2020/21 e 2021/22 è stato il braccio destro di mister Saladino, contribuendo al cavalcata fino alla finale playoff per la Serie D (persa solo contro il Sambiase). Contemporaneamente, alla guida della Juniores, ha conquistato la vittoria dei playoff regionali, dimostrando una spiccata attitudine nel valorizzare i giovani talenti.

Ha ricoperto il ruolo di vice allenatore al fianco di mister Tony Lio nel massimo campionato regionale (Eccellenza) con il San Luca mentre il suo curriculum annovera esperienze su panchine importanti come Scandale, Cerva, Cutro, Cotronei, Sersalese e Isola Capo Rizzuto, oltre al raggiungimento di una finale di Coppa Calabria.

A completare il quadro c'è anche un passato da calciatore di spessore, vissuto a cavallo tra i campi calabresi e le esperienze marchigiane in Serie D ed Eccellenza con Pesarese e Montegiorgese.