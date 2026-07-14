Tempo di profondi cambiamenti e grandi ritorni in casa Atletico Maida. Dopo aver salutato l'allenatore Saladino e il direttore sportivo Foderaro, la società giallorossa non ha perso tempo e ha avviato una vera e propria ristrutturazione in vista del prossimo campionato di Promozione B.

La prima, attesissima mossa riguarda la guida tecnica: l’Atletico Maida ha comunicato ufficialmente di aver affidato la panchina a mister Alfonso Caruso, che sposa il progetto giallorosso firmando un contratto biennale.

Il ritorno di Alfonso Caruso

Per Alfonso Caruso si tratta di un gradito ritorno. Già nella stagione 2022/23, subentrando a dicembre, il tecnico era stato l'artefice di una storica salvezza grazie a un girone di ritorno straordinario, confermando le sue qualità anche l'anno successivo. Allenatore di grande esperienza, Caruso vanta nel suo curriculum una promozione in Eccellenza con l’Amantea e importanti panchine con il Rende (Under 17 e Serie D) e il Castrovillari.

Le sue prime parole testimoniano tutto l'entusiasmo per questa nuova avventura: «Sono molto felice di ritornare a Maida, società che ho sempre considerato una seconda famiglia. Ritrovo un club serio che, come me, ha ancora voglia di fare calcio in modo sano. Sarà una stagione nella quale cercheremo di capire, partita dopo partita, quale potrà essere il nostro reale obiettivo, in attesa che sia pronta la nostra ‘vera’ casa a Maida. Ho tanta voglia di fare bene e di migliorare il piazzamento dello scorso anno».

Ecco il bomber Simone

Il mercato dell'Atletico Maida non si ferma alla panchina. C'è infatti un altro Caruso pronto a far sognare i tifosi: si tratta di Simone Caruso, attaccante classe 1995 che va a rinforzare pesantemente il reparto offensivo.

Un innesto di assoluto valore per la categoria, come dimostra la scheda del giocatore: oltre 100 gol complessivi, 22 presenze e 3 reti in Serie C (tra i professionisti) e più di 150 presenze in Serie D. Cresciuto nel Grosseto, ha vestito maglie blasonate come quelle di Catanzaro, Rende, Paganese, Locri e, nelle ultime stagioni in Eccellenza, si è confermato come uno dei bomber più prolifici del panorama dilettantistico (recentemente con Altomonte, Bisignano e DB Rossoblù).