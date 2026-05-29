Questa sera alle 20 l’U-Power Stadium ospita l’ultimo atto della stagione di Serie B: il ritorno della finale playoff tra Monza e Catanzaro. I brianzoli partono dal prezioso 2-0 conquistato all’andata al “Ceravolo” grazie alle reti di Hernani e Caso e hanno ora la possibilità di festeggiare il ritorno in Serie A davanti al proprio pubblico. Ai calabresi servirà invece un’autentica impresa per ribaltare il doppio svantaggio e centrare una promozione che manca da oltre quarant’anni.

Paolo Bianco dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con Thiam tra i pali, difesa composta da Birindelli, Delli Carri e Carboni, mentre in mezzo al campo spazio a Pessina e Obiang. Sulla trequarti agiranno Cutrone e Dany Mota a supporto di Petagna, favorito per guidare l’attacco biancorosso.

Sul fronte giallorosso Alberto Aquilani si affiderà ancora al 3-4-2-1. Davanti a Pigliacelli dovrebbero giocare Cassandro, Antonini e Brighenti, con Petriccione e Pontisso in cabina di regia. In avanti riflettori puntati sul capitano Iemmello, chiamato a trascinare il Catanzaro nella difficile rimonta, affiancato da Liberali e Pittarello.

Calcio d’inizio alle ore 20, con il Monza a un passo dalla Serie A e il Catanzaro chiamato a una serata perfetta per riscrivere la propria storia.

Probabili formazioni

Monza (3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Delli Carri, Carboni; Bakoune, Pessina, Obiang, Azzi; Cutrone, Dany Mota; Petagna. Allenatore: Bianco.

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Alesi; Liberali, Iemmello; Pittarello. Allenatore: Aquilani.