Catanzaro entra nel clima del Giro d’Italia 2026 e inaugura il lungo weekend di eventi dedicati alla corsa rosa che culminerà con la tappa (la quarta della manifestazione) in programma martedì 12, con partenza dalla città capoluogo e arrivo a Cosenza. Intanto è stato aperto oggi, nell’area del Porto sul lungomare Stefano Pugliese, il “Giroland e Green Fun Village Giro-E Enel”, il villaggio ufficiale che accompagnerà la città fino alla partenza della tappa del 12 maggio.

Dalle 16.30 il villaggio si sta animando con musica, giochi, animazione, gadget e attività dedicate a famiglie, bambini e appassionati di ciclismo. In serata è previsto anche il party musicale con il dj Federico Scavo. All’inaugurazione hanno partecipato anche autorità cittadine e regionali, tra cui: il presidente della Provincia di Catanzaro Amedeo Mormile, il Comandante provinciale dei Carabinieri Giovanni Pellegrino, il presidente della Camera di Commercio Pietro Falbo.

«Il Giro per noi è un’occasione straordinaria, non capita tutti gli anni», ha detto sul palco allestito nell’area Porto di quartiere Lido il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, sottolineando come la città abbia lavorato a lungo per ospitare l’evento grazie anche al sostegno della Regione Calabria. «È un’occasione di festa e di orgoglio per mostrare Catanzaro nella sua ricchezza e dimostrare che questa città può ospitare grandi eventi», ha aggiunto.

Il prefetto Castrese De Rosa ha parlato di «volano di sviluppo» per il territorio, evidenziando l’impatto positivo dei grandi eventi sul turismo e sull’economia locale. «Il Giro d’Italia è tra le prime manifestazioni al mondo per audience e persone collegate in tv. Questo è il modello Catanzaro: istituzioni e forze dell’ordine che fanno squadra per garantire una giornata di festa e sicurezza».

Per il vicepresidente della Regione Calabria Filippo Mancuso, il Giro rappresenta «la rappresentazione plastica di quello che la Calabria vuole mostrare: paesaggi, ambiente, enogastronomia e capacità di organizzare grandi eventi». Mancuso ha ricordato il percorso di promozione territoriale avviato dalla Regione con il Capodanno Rai e proseguito ora con la corsa rosa, «con l’obiettivo di creare sviluppo economico, turismo e occupazione».