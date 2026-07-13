“La Tomassi Asd ha saputo dimostrare che con lungimiranza e sacrificio è possibile scalare le vette, portando il nome e i colori di Catanzaro all'attenzione dell'intero panorama italiano”

“Il traguardo raggiunto dalla Bocciofila Tomassi ASD rappresenta un motivo di grande orgoglio per l'intera città di Catanzaro. Per il secondo anno consecutivo sarà protagonista delle Final Four del Campionato Italiano di Società, confermando come il lavoro, la programmazione e la passione possano consentire anche a una realtà nata e cresciuta dal basso di raggiungere i massimi livelli dello sport nazionale”. Lo afferma il consigliere comunale Francesco Scarpino. “La Bocciofila Tomassi ha saputo dimostrare che con lungimiranza e sacrificio è possibile scalare le vette, portando il nome e i colori di Catanzaro all'attenzione dell'intero panorama italiano.

Un risultato che non è frutto del caso, ma il coronamento di un percorso costruito negli anni grazie all'impegno encomiabile del presidente Franco Rosati, alla guida tecnica di Luigi Benincasa e al contributo di tutti gli atleti che hanno dimostrato qualità, carattere e spirito di squadra. Voglio rivolgere loro i più sinceri complimenti per questo straordinario percorso, che rappresenta un esempio positivo anche per i giovani e quanti volessero avvicinarsi a questa disciplina sportiva. Adesso l'attenzione è tutta rivolta alle finali nazionali di Campobasso. Alla Bocciofila Tomassi ASD va il più sentito in bocca al lupo, con l'auspicio che possa coronare questo straordinario cammino conquistando un risultato storico per Catanzaro”.