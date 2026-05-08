Il Catanzaro chiude la regular season con una sconfitta casalinga contro un Bari più motivato e concreto, capace di imporsi 3-2 al “Ceravolo” e di conquistare così l’accesso ai playout salvezza. Per i giallorossi una gara affrontata con diverse rotazioni e con inevitabili pensieri già rivolti ai playoff, ormai alle porte.

La squadra di Alberto Aquilani parte comunque bene e trova il vantaggio al 13’ con Verrengia, bravo a concretizzare l’assist di D’Alessandro e a portare avanti i padroni di casa. Il Bari, però, reagisce immediatamente e ribalta il match già nel primo tempo grazie alle reti di Moncini e Piscopo, che mandano i pugliesi al riposo avanti 2-1.

Nella ripresa gli ospiti continuano a spingere e trovano anche il terzo gol ancora con Piscopo, autore di una doppietta pesantissima nell’economia della serata. Il Catanzaro prova a rientrare in partita, ma fatica a costruire occasioni pulite contro un Bari ordinato e determinato a difendere un risultato fondamentale per la corsa salvezza. Nel finale, a nulla serve il rigore trasformato da Koffi, freddo dal dischetto nel firmare il definitivo 2-3.

Per il Catanzaro resta una sconfitta senza conseguenze di classifica, con il quinto posto già acquisito prima del fischio d’inizio. Ora l’attenzione dei giallorossi sarà tutta rivolta ai playoff contro l’Avellino, vero obiettivo della fase finale della stagione.