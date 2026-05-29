La formazione calabrese fa qualcosa in più e riesce ad andare in vantaggio grazie al gol di testa del difensore centrale, poco dopo Liberali conclude a botta sicura ma il portiere dei brianzoli si distende e devia in corner

Un primo tempo in cui la formazione calabrese fa qualcosa in più e riesce ad andare in vantaggio con Jack di testa, poco dopo Liberali conclude a botta sicura ma il portiere dei brianzoli si distende e devia in corner. Sul risultato di 1 a 0 per i giallorossi ora si prospetta un secondo tempo da brividi.

Primo tempo

1’ – Il primo pallone lo tocca il Catanzaro.

10’ – Nei primi dieci minuti le due squadre si studiano, ma le occasioni scarseggiano da entrambe le parti. Parziale 0-0.

13’ – Prima occasione per il Catanzaro, calcio di punizione battuto dalla destra da Pontisso e Jack di testa prova l’incornata vincente, ma Thiam blocca facilmente.

15’ – Azzi per il Monza rispnde sfondando sulla destra, arriva in area e conclude ma il tiro deviato termina sul fondo.

22’ – Di nuovo Monza, Cutrone ci prova da fuori ma la conclusione è centrale e debole e Pigliacelli blocca facilmente.

35’ – Iemmello tocca un pallone in area su un cross dalla sinistra di Di Francesco deviato da un giocatore del Monza, ma il capitano giallorosso non riesce a dare la giusta forza e Thiam blocca.

37’ – Gol del Catanzaro. Cross di Pontisso direttamente da calcio di punizione, Jack questa volta colpisce bene e gonfia la rete per l’1 a 0 giallorosso.

44’ – Il Catanzaro ci crede, Liberali conclude da dentro l’area su un pallone vagante, ma Thiam si distende e devia in corner.

45’ – 2 minuti di recupero concessi dall’arbitro.

45’ + 2 – Pessina ci prova da fuori per il Monza, la palla lambisce la traversa e vola di poco fuori. Questa l’ultima azione della prima frazione di gioco.

Il tabellino

Monza (3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Delli Carri, Carboni; Bakoune, Pessina, Hernani, Colombo, Azzi; Dany Mota; Cutrone. Allenatore: Bianco.

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Jack; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Di Francesco; Liberali, Iemmello; Pittarello. Allenatore: Aquilani.

Ammoniti: Pontisso (C).