La formazione calabrese fa qualcosa in più e riesce ad andare in vantaggio grazie al gol di testa del difensore centrale, poco dopo Liberali conclude a botta sicura ma il portiere dei brianzoli si distende e devia in corner
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Un primo tempo in cui la formazione calabrese fa qualcosa in più e riesce ad andare in vantaggio con Jack di testa, poco dopo Liberali conclude a botta sicura ma il portiere dei brianzoli si distende e devia in corner. Sul risultato di 1 a 0 per i giallorossi ora si prospetta un secondo tempo da brividi.
Primo tempo
1’ – Il primo pallone lo tocca il Catanzaro.
10’ – Nei primi dieci minuti le due squadre si studiano, ma le occasioni scarseggiano da entrambe le parti. Parziale 0-0.
13’ – Prima occasione per il Catanzaro, calcio di punizione battuto dalla destra da Pontisso e Jack di testa prova l’incornata vincente, ma Thiam blocca facilmente.
15’ – Azzi per il Monza rispnde sfondando sulla destra, arriva in area e conclude ma il tiro deviato termina sul fondo.
22’ – Di nuovo Monza, Cutrone ci prova da fuori ma la conclusione è centrale e debole e Pigliacelli blocca facilmente.
35’ – Iemmello tocca un pallone in area su un cross dalla sinistra di Di Francesco deviato da un giocatore del Monza, ma il capitano giallorosso non riesce a dare la giusta forza e Thiam blocca.
37’ – Gol del Catanzaro. Cross di Pontisso direttamente da calcio di punizione, Jack questa volta colpisce bene e gonfia la rete per l’1 a 0 giallorosso.
44’ – Il Catanzaro ci crede, Liberali conclude da dentro l’area su un pallone vagante, ma Thiam si distende e devia in corner.
45’ – 2 minuti di recupero concessi dall’arbitro.
45’ + 2 – Pessina ci prova da fuori per il Monza, la palla lambisce la traversa e vola di poco fuori. Questa l’ultima azione della prima frazione di gioco.
Il tabellino
Monza (3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Delli Carri, Carboni; Bakoune, Pessina, Hernani, Colombo, Azzi; Dany Mota; Cutrone. Allenatore: Bianco.
Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Jack; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Di Francesco; Liberali, Iemmello; Pittarello. Allenatore: Aquilani.
Ammoniti: Pontisso (C).