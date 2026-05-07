Il third kit 2026/27 non è solo una divisa di gioco, ma un esperimento di marketing culturale che porta la storia dell'arte del Novecento fuori dai musei e dentro lo stadio "Nicola Ceravolo"

Ci sono strappi che non dividono, ma uniscono. Nel ventennale della scomparsa di Mimmo Rotella, l'U.S. Catanzaro 1929 ha presentato il nuovo Third Kit 2026/27 by Eye Sport.

Il nome scelto per la divisa, “Pace e Profezia”, non è solo un omaggio, ma una dichiarazione d’intenti che affonda le radici nel pensiero più profondo del maestro del décollage.

Se per Rotella lo strappo del manifesto pubblicitario era un modo per svelare l'anima della realtà urbana, sulla nuova maglia delle "Aquile" quel gesto diventa un simbolo di appartenenza collettiva. La trama del kit rielabora l'estetica rivoluzionaria dell'artista catanzarese, fondendo i colori sociali con le stratificazioni visive che lo hanno reso celebre in tutto il mondo.

In un’epoca segnata da tensioni globali, il Catanzaro sceglie di farsi portavoce di un messaggio di armonia, ribadendo che lo sport, proprio come l’arte, ha il dovere di essere uno strumento di pace.

Il Third Kit 2026/27 non è dunque solo una divisa di gioco, ma un esperimento di marketing culturale che porta la storia dell'arte del Novecento fuori dai musei e dentro lo stadio "Nicola Ceravolo". Un tributo necessario a un genio che ha saputo guardare oltre il visibile, regalando alla sua città — e oggi ai suoi tifosi — una nuova lente con cui guardare il futuro.