Il Ferragosto è ormai alle spalle, i motori delle preparazioni pre-campionato sono accesi da diverse settimane e le squadre sono già scese in campo per i primi test amichevoli con l'obiettivo di mettere carburante pesante nelle gambe. Eppure, il mercato del calcio dilettantistico calabrese, in particolare quello del campionato di Eccellenza, non accenna a diminuire d'intensità, regalando continui colpi di scena e trattative di primissimo piano.

Il clamoroso "dietrofront": Antonio Deodati torna al Sersale

Tra le operazioni più clamorose di queste ultime ore spicca il ritorno a casa di Antonio Deodati. L'attaccante classe 2008, considerato un vero e proprio diamante puro del vivaio sersalese, indosserà nuovamente la maglia giallorossa. Protagonista assoluto della cavalcata della passata stagione, culminata con la conquista della promozione in Eccellenza a suon di gol (oltre 20 marcature a referto), il diciottenne aveva ceduto a fine luglio alla corte del Sambiase, cogliendo la grande opportunità di fare il salto in Serie D. Un'esperienza durata tuttavia poco meno di un mese: motivi personali e il forte richiamo delle proprie radici hanno spinto il giovane talento verso un repentino dietrofront. Il Sersale riabbraccia così il suo gioiello, blindando il reparto avanzato con un profilo di prospettiva ma già determinante per la categoria.

Colpo da novanta per la Palmese: rientra Aristoteles Romero

Non è da meno la Palmese, che mette a segno un vero e proprio "ritorno di fiamma" annunciando l'ingaggio di Aristoteles Romero. Il centrocampista venezuelano, classe 1995, torna a vestire la maglia neroverde dopo essere stato fortemente voluto dalla dirigenza, decisa a metterlo al centro del nuovo progetto tecnico. Romero vanta un curriculum di assoluto spessore nel panorama calcistico italiano ed internazionale.

Tappe significative anche tra Serie A, Serie B e Serie C, senza dimenticare diverse presenze con la selezione maggiore del Venezuela. Già protagonista nel massimo torneo regionale e nei campionati dilettantistici di vertice. L'innesto del mediano sudamericano garantisce carisma, fisicità e visione di gioco al centrocampo neroverde, confermando le ambizioni della Palmese in vista del fischio d'inizio del campionato.