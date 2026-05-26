In Via Brigata, accanto al Palasport principale, apre la nuova struttura polivalente
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L’amministrazione Comunale di Catanzaro annunciare che domani mercoledì 27 maggio 2026, alle ore 11:00, si terrà la cerimonia di apertura dell’Impianto Sportivo Polivalente Indoor “Quirino Ledda”, situato in Via Brigata Catanzaro, nel quartiere Corvo.
La nuova struttura rappresenta un importante traguardo per la città e un investimento concreto nel benessere dei cittadini e nella promozione dello sport come strumento di crescita sociale e comunitaria. L’impianto polivalente indoor offrirà alla città di Catanzaro uno spazio moderno e funzionale, a disposizione delle associazioni sportive del territorio e di tutta la comunità.
Alla cerimonia di inaugurazione prenderanno parte il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, le autorità civili e religiose del territorio e i rappresentanti delle associazioni sportive locali.