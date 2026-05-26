Si prepara un’altra invasione giallorossa per la finale di ritorno dei playoff di Serie B tra AC Monza e US Catanzaro 1929, in programma venerdì 29 maggio alle ore 20 all’U-Power Stadium. Saranno circa 2300 i tagliandi messi a disposizione dei sostenitori delle Aquile nel settore ospiti dell’impianto brianzolo.

L’entusiasmo in casa giallorossa continua a esserci lo stesso anche dopo la gara d’andata. Il Catanzaro si giocherà il tutto per tutto contro il Monza. La sfida di ritorno si annuncia caldissima anche sugli spalti, con migliaia di tifosi pronti a mettersi in viaggio verso la Lombardia per sostenere la formazione calabrese.

Per quanto riguarda il settore ospiti, il costo del biglietto è fissato a 25 euro più diritti di prevendita. I tagliandi potranno essere acquistati attraverso il circuito TicketOne e nei punti vendita autorizzati. Il club brianzolo ha inoltre ricordato che non sarà possibile comprare i biglietti del settore ospiti il giorno della partita direttamente allo stadio.

Nei giorni scorsi l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive aveva avviato approfondimenti sul profilo di rischio della gara, ma la macchina organizzativa procede verso quello che si preannuncia come uno degli appuntamenti più sentiti della stagione cadetta.

L’obiettivo del popolo giallorosso è trasformare l’U-Power Stadium in una piccola succursale del “Ceravolo”, spingendo il Catanzaro nell’ultimo decisivo atto della corsa verso la Serie A.