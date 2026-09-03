L'opera metterà a disposizione della comunità un’area moderna, accessibile e pensata per favorire la pratica sportiva, la socialità e l'aggregazione

Il nuovo Playground di via Monsignor Armando Fares si appresta ad aprire le porte alla cittadinanza, segnando un traguardo di grande rilievo per il territorio: si tratta del primo impianto sportivo della Calabria realizzato nell’ambito del progetto nazionale “Sport Illumina”. L'opera metterà a disposizione della comunità un’area moderna, accessibile e pensata per favorire la pratica sportiva, la socialità e l'aggregazione.

In vista dell'apertura ufficiale dell'impianto, l’Amministrazione comunale di Catanzaro e i rappresentanti di Sport e Salute S.p.A. effettueranno un sopralluogo congiunto (in programma per lunedì 7 settembre) finalizzato a verificare lo stato della struttura e a definire gli ultimi dettagli organizzativi e operativi. L'obiettivo condiviso è garantire una fruizione sicura, qualificata e funzionale degli spazi sin dal primo giorno.

Parallelamente, Sport e Salute ha avviato le procedure di selezione per individuare lo Sport Manager e i tutor dedicati alla struttura. Queste figure professionali svolgeranno un ruolo chiave nell’animazione del playground e nella promozione della pratica sportiva, trasformando il parco non solo in un luogo di allenamento, ma in un vero punto di riferimento per la comunità e per le associazioni locali.

La stretta collaborazione tra l’Amministrazione comunale e Sport e Salute punta ad assicurare una gestione dinamica e orientata alla massima partecipazione dei cittadini, restituendo al quartiere e alla città uno spazio pubblico rigenerato al servizio dello sport.