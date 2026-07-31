Si terrà sabato 1° agosto, in piazza San Giovanni a Nocera Terinese, la seconda edizione del torneo interregionale di pugilato "Calabria vs Campania – Città di Nocera Terinese", manifestazione organizzata dal Pugilato Lametino con il patrocinio del Comune. L'evento è stato presentato nei locali dell'agriturismo Calabrialcubo alla presenza del maestro Angelino Mascaro, organizzatore dell'iniziativa, del sindaco Saverio Russo, del vicesindaco Sergio Guido, dell'assessore Pippo Mendicino, del promoter Antonio Ciliberto e di rappresentanti del mondo sportivo e associativo del territorio.

Nel corso della conferenza è stato inoltre annunciato l'ingresso di Roberto Bonaddio come nuovo direttore sportivo del Pugilato Lametino, incaricato di contribuire allo sviluppo del movimento pugilistico e alla crescita dei giovani atleti. Il torneo metterà di fronte pugili provenienti da Calabria e Campania in una serie di incontri riservati sia alle giovani promesse sia agli atleti più esperti, con l'obiettivo di promuovere la disciplina e offrire occasioni di confronto tecnico.

«L'obiettivo principale è far crescere il pugilato nella nostra regione, facendo emergere nuovi talenti e creando un ambiente di sana competizione. Invito tutti a venire a tifare i nostri giovani atleti e a vivere questa giornata all'insegna dello sport e della passione», ha dichiarato il maestro Angelino Mascaro. Il sindaco Saverio Russo ha sottolineato il valore dell'iniziativa per il territorio, evidenziando come appuntamenti di questo tipo rappresentino un'opportunità per promuovere lo sport come strumento educativo, di aggregazione e di crescita per le nuove generazioni.

Fiducia anche nelle parole del tecnico del Pugilato Lametino Domenico Mastroianni, che ha riconosciuto il valore della formazione campana ma si è detto convinto che gli atleti calabresi, dopo il lavoro svolto negli ultimi mesi, abbiano le qualità per ben figurare sul ring.

L'ingresso alla manifestazione sarà gratuito. L'obiettivo degli organizzatori è consolidare il torneo come uno degli appuntamenti di riferimento del pugilato calabrese, valorizzando il movimento regionale e avvicinando nuovi appassionati alla disciplina.