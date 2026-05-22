L’arbitro di Ostia Lido sarà il fischietto del match d’andata in programma domenica in Calabria. Completato anche il quadro di assistenti e Var

Sarà Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido a dirigere Catanzaro-Monza, gara valida per la finale d’andata dei playoff di Serie B 2025/2026, in programma domenica 24 maggio alle ore 20 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.

L’Aia ha reso note le designazioni arbitrali per il primo atto della sfida che mette in palio la promozione in Serie A. Marchetti sarà coadiuvato dagli assistenti Alessio Berti della sezione di Prato e Valerio Colarossi di Roma 2, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Valerio Crezzini di Siena. In sala Var ci saranno Federico Dionisi dell’Aquila, designato come Var, e Davide Ghersini di Genova nel ruolo di Avar.

Sale dunque l’attesa in casa giallorossa per una delle partite più importanti della stagione, con il Catanzaro chiamato a sfruttare il fattore campo nel primo round della doppia sfida contro il Monza per inseguire il sogno del ritorno in massima serie.