VIDEO | La cessione del centrocampista alla Cremonese è ormai definita, mentre il talento dell'Udinese è pronto a vestire il giallorosso. Polito continua a lavorare anche sulle altre operazioni

Il mercato del Catanzaro entra nel vivo e, a poco meno di un mese dall'inizio del campionato di Serie B, il direttore sportivo Ciro Polito è impegnato su più tavoli per ridisegnare la rosa da mettere a disposizione di Giorgio Gorgone. Le prossime ore potrebbero essere decisive soprattutto sul fronte delle uscite, destinate a finanziare i nuovi innesti.

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La trattativa più avanzata è quella che porterà Simone Pontisso alla Cremonese. L'accordo tra i due club è stato raggiunto sulla base di un'operazione da circa 2 milioni di euro e manca ormai soltanto l'ufficialità. In uscita c'è anche Costantino Favasuli, sempre più vicino al Napoli: il club partenopeo ha accelerato per il classe 2004, mentre il Catanzaro è già al lavoro per individuare il sostituto sulla corsia destra. Potrebbe salutare anche Marco Pompetti, seguito con interesse dal Padova, che continua a monitorare la situazione del centrocampista.

Sul fronte degli acquisti, il colpo per la fascia è Antonio Candela, esterno dello Spezia individuato come erede di Favasuli. Ma la vera bomba di mercato sarebbe ormai in dirittura d'arrivo sulla trequarti. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il Catanzaro avrebbe chiuso la trattativa per Simone Pafundi, uno dei talenti più promettenti del calcio italiano. Il fantasista classe 2006 arriverebbe dall'Udinese con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre il club friulano manterrebbe un diritto di controriscatto. Un'operazione importante, che consentirebbe a Gorgone di aggiungere qualità, fantasia e imprevedibilità al reparto offensivo.

Resta poi aperta la ricerca del centravanti. Il primo obiettivo continua a essere Antonio Di Nardo, reduce da una stagione da 14 reti con il Pescara. Gorgone lo conosce bene per averlo allenato e lo considera il profilo ideale per completare l'attacco, ma la trattativa resta complessa sia per la valutazione economica del cartellino sia per la concorrenza di altri club di Serie B.

Il mercato giallorosso è quindi destinato ad accendersi nei prossimi giorni. Prima le cessioni eccellenti, poi gli ultimi colpi per consegnare a Gorgone una squadra rinnovata, ma con l'ambizione di confermarsi protagonista anche nella prossima stagione.