Ultimi novanta minuti nel campionato di Prima Categoria (girone B) e ancora con nessuna vera padrona in vetta. Anzi, per meglio dire di padrone ce ne sono due ovvero Silana e Promosport che sono appaiate a quota 52 punti. Insomma, sarà un ultimo turno al cardiopalma perché il più piccolo errore potrebbe condannare una delle due.

Volata finale

Promosport che ha agganciato la vetta solamente settimana scorsa vincendo senza fatica contro la Garibaldina e, contemporaneamente, approfittando del bruciante ko della Silana nel caldissimo derby contro le Stelle Azzurre.

Campionato riaperto dunque e, di questo, ne ha parlato il direttore sportivo dei lametini Gianmarco Lucchino: «Più che un duello è stata una lotta a tre poiché anche lo Scandale è ancora in corsa e lo è stato sin dalle prime battute del campionato. Come ho sempre detto per me questo é il girone più competitivo, tutti possono vincere o perdere contro tutti poiché il livello é alto e un'ultima giornata con ancora tutto in ballo per la vetta ne è la dimostrazione».

Prende inoltre corpo, soprattutto dopo l'aggancio in vetta, l'ipotesi di uno spareggio se si dovesse verificare un pari merito al primo posto. Eventualità che però, al momento, Lucchino non vuole neanche sfiorare: «I nostri unici pensieri sono esclusivamente legati alla gara contro un avversario forte e temibile come le Stelle Azzurre Silana che ha già fatto lo scherzetto ai loro cugini. Qualora al termine della gara dovessero essere necessari altri novanta minuti per decretare chi sarà la vincente del campionato, allora lì cominceremo a pensarci».

Qualche punto perso

Una sorta di freno a mano tirato a inizio campionato, poi la rincorsa fino a oggi. Qualche punto perso c'è stato in casa Promosport: «Rammarico no - afferma il ds - perché indipendentemente da come finirà domenica siamo in piena corsa per raggiungere l’obiettivo dichiarato a inizio stagione e il percorso fatto, anche quello in Coppa Calabria, é sotto gli occhi di tutti. Certamente però se guardiamo indietro, qualche partita potevamo gestirla meglio come, per esempio, la gara di andata contro il Cus Cosenza e quella di ritorno contro il Cirò Marina. Come noi, però, sicuramente anche i nostri avversari possono dire la stessa cosa».

L’umore è buono

In vista di questa volata finale, allora, ecco come è l'umore nello spogliatoio: «Abbiamo vissuto qualche problemino nelle ultime settimane, per il resto però i nostri ragazzi hanno dimostrato nuovamente che sono più forti di ogni problema e ora il morale, la fiducia e la determinazione é pari al periodo centrale della stagione che ci ha visto fare, tra campionato e coppa, ben quattordici vittorie consecutive».

Infine, il messaggio di Lucchino per questo finale di stagione: «Dico di mantenere la concentrazione e l’umiltà che abbiamo mantenuto dal 20 di agosto fino a oggi. Siamo arrivati al momento che sognavamo da inizio stagione con passione e sacrificio, ora non ci rimane che cercare di completare nel migliore dei modi questo percorso che, indipendentemente dal finale, sarà meraviglioso per quanto fatto e costruito».