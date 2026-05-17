Continua il sogno dei bianco/azzurri che, adesso, affronteranno il Real Montepaone per l'ultimo atto che li separa dalla Promozione
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Continua la favola del Siderno, voglioso quantomai di tornare nei palcoscenici che più gli competono. Dopo aver chiuso il campionato di Prima Categoria (girone C) al terzo posto, i bianco/azzurri vincono la semifinale playoff contro il Guardavalle e, adesso, si giocheranno l'ultimo atto: quello più importante e dai tratti per certi versi storici.
La partita
Costretto a essere "ospite in casa propria", per l'indisponibilità del suo campo e dunque dovendo giocare al comunale di Roccella, il Siderno non si è mai piegato ed è andato avanti per la propria strada. Contro il Guardavalle, i sidernesi avevano due risultati su tre a disposizione (anche il pareggio a favore, nell'arco però ei 120 minuti) in virtù del miglior piazzamento in classifica.
Alla fine però i supplementari non sono serviti perché i locali la chiudono nei novanta minuti, con un gol per tempo. Equilibri sbloccati al 35' del primo tempo con Bottiglieri che capitalizza al meglio un calcio d'angolo di Libri. A inizio ripresa il Guardavalle rimane in dieci per l'espulsione di Nesci dopo un brutto fallo su Carabetta e, da lì, la gara è stata ancora più in discesa. Il definitivo raddoppio è arrivato al quarto d'ora, proprio con Carabetta a tu per tu col portiere. Adesso la finalissima contro il Real Montepaone e, stavolta sì, in palio c'è la Promozione.
Il tabellino
SIDERNO: Columbro; Musolino, Cavallaro, Libri, Galluzzo, Scrivo, Cecere (25' st Archinà Al.), Denaro, Carabetta (43' st Patti), Bottiglieri, Tassone (35' st Archinà An.)
GUARDAVALLE: Simonetta, Carnà, Fraietta, Brito, Scigliano (30' st Pirritano), Ferreira, Passarelli, Goncalves (40' st Ebirinwa), Nesci, Iorfida
ARBITRO: Fortino di Rosarno
MARCATORI: 35' pt Bottiglieri, 15' st Carabetta
NOTE: Al 16' st espulso Nesci (G)