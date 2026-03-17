Anche per la 25esima giornata del campionato di Promozione A è andata in archivio e la redazione sportiva di LaC News24 ha stilato la sua consueta Top 11 settimanale, premiando chi ha fatto davvero la differenza in un turno in cui le prime della classe non hanno sbagliato.

In vetta resta saldamente il Mesoraca, che vola a quota 55 punti grazie a un netto 3-0 rifilato al Bisignano. A prendersi la scena è stato un incontenibile Simone Fioretti, autore di una tripletta che non lascia spazio a interpretazioni: prestazione dominante e posto assicurato nel tridente offensivo della settimana. Accanto a lui trova spazio anche Deodati, trascinatore del Sersale, capace con una doppietta di piegare il Cotronei e mantenere i giallorossi appaiati proprio al Mesoraca in testa alla classifica.

Non resta a guardare la Morrone, terza forza del torneo con 54 punti, che si impone con autorità per 3-0 sul campo dell’Amantea. Una prova di solidità e concretezza che vale una doppia presenza nella Top 11: i difensori Aiello e La Torre, entrambi decisivi anche in fase realizzativa, simbolo di una squadra capace di colpire in ogni reparto. In panchina, a guidare la formazione ideale, c’è Lorenzo Stranges, tecnico della Morrone, premiato per la gestione e per la continuità dei suoi.

Guardando alla disposizione tattica scelta dalla redazione, emerge un equilibrato 3-4-3. Tra i pali troviamo Nunzio Franza (Altomonte RC), mentre la linea difensiva a tre è composta da La Torre, Aiello e Carrozzino (in gol nel 3-0 dello Scalea sulla Virtus Acri). A centrocampo spazio a quantità e qualità con Trento, Basile, Segura e De Moura. In avanti, oltre ai già citati Fioretti e Deodati, completa il tridente il solito Cecreta del Cassano Sybaris.