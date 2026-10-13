Fatale la quarta sconfitta consecutiva maturata nell'anticipo contro il San Fili. La società biancorossa ringrazia il tecnico: «A lui stima e gratitudine per l'impegno e la serietà»

Arriva il primo scossone stagionale in casa Taverna. Dopo un avvio di campionato complesso e avaro di soddisfazioni, la società biancorossa ha comunicato ufficialmente di aver sollevato Rosario Cisternino dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. Un avvio di torneo in salita per i catanzaresi che, dopo le prime cinque giornate del girone A di Pro mozione, si ritrovano fermi a quota 3 punti in classifica. Dopo la vittoria all'esordio sul campo del Mesoraca, la squadra ha incappato in un ruolino negativo di quattro sconfitte consecutive, culminato con la caduta nell'anticipo di sabato scorso contro il San Fili, diretto concorrente nella corsa alla salvezza.

La decisione e la nota del club: «Stima e rispetto immutati»

Il KO nello scontro diretto ha spinto la dirigenza a una profonda riflessione, sfociata nella scelta di cambiare guida tecnica per provare a dare una scossa all'ambiente. Una decisione presa comunque in un clima di reciproca stima e rispetto per il lavoro svolto in questi mesi. Attraverso una nota ufficiale, il club ha voluto salutare così l'ormai ex allenatore:«Il club desidera rivolgere a mister Cisternino un ringraziamento sincero per l'impegno, la dedizione e il senso di responsabilità con cui ha vissuto la propria esperienza alla guida della formazione biancorossa. La società intende esprimere il proprio apprezzamento non soltanto per il lavoro svolto sul campo, ma anche per la disponibilità, la serietà e le qualità umane dimostrate nel corso del percorso condiviso». «Nel calcio, le strade professionali possono separarsi, ma questo non deve mai far venir meno il rispetto, la stima e la riconoscenza verso chi ha dedicato tempo ed energie ai nostri colori. La Società comunicherà successivamente le proprie determinazioni in merito alla guida tecnica della Prima Squadra».

Ore decisive per il nuovo allenatore

Con l'addio di mister Cisternino si apre ora il toto-panchina in casa Taverna. La dirigenza è già al lavoro per individuare il profilo adatto a rilevare l'eredità del tecnico e a trascinare la squadra fuori dalle zone calde della graduatoria. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi e l'annuncio ufficiale del nuovo allenatore che guiderà i biancorossi nel prosieguo del campionato.