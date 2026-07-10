La società completa l'organigramma della prima squadra. Continuità nello staff con le conferme di Bruni, Caravella e Cortese, mentre Mercuri sarà vice preparatore atletico

Il Sambiase ha ufficializzato lo staff tecnico che affiancherà l'allenatore Tony Lio nel campionato 2026/2027, puntando sulla continuità ma inserendo anche nuovi profili chiamati a rafforzare l'organizzazione tecnica della prima squadra. La principale novità riguarda il ruolo di allenatore in seconda, affidato a Raffaele Notaris, classe 1984, reduce da due stagioni alla guida della Promosport e, nell'ultima annata, selezionatore della Rappresentativa provinciale Under 14. Per Notaris si tratta di un ritorno in giallorosso, avendo già indossato in passato la maglia del Sambiase da calciatore.

Nuovo ingresso anche nell'area dell'analisi delle prestazioni con Simone Fardello, scelto come match analyst. Nonostante la giovane età, Fardello può già vantare esperienze significative tra i professionisti e nei settori giovanili, avendo lavorato con la Virtus Francavilla in Lega Pro nella stagione 2023/2024, con il Rende in Serie D e con la Primavera del Cosenza Calcio. Nel segno della continuità, invece, la conferma del preparatore atletico Roberto Bruni, al terzo anno nello staff giallorosso. Bruni porta in dote un percorso maturato in piazze importanti come Cosenza, Ternana, Avellino, Feralpisalò e Vibonese. Ad affiancarlo ci sarà Matteo Mercuri, promosso dopo l'esperienza maturata nel settore giovanile del club, con il ruolo di vice preparatore atletico e responsabile del recupero degli infortunati.

Resta saldo anche il riferimento per i portieri con Gianluca Caravella, storico volto del Sambiase prima da calciatore e successivamente da preparatore, figura ormai profondamente legata ai colori giallorossi. Completa lo staff la conferma del massofisioterapista Giovanni Carlo Cortese, che continuerà a mettere a disposizione della squadra la propria esperienza, consolidando un gruppo di lavoro sul quale il club punta per affrontare la nuova stagione con ambizioni di crescita.