Ultimo atto della regular season di Serie B questa sera con tutte le gare in programma in contemporanea alle 20.30. Al “Ceravolo” il Catanzaro ospiterà il Bari in una sfida che mette in palio obiettivi diversi ma ugualmente importanti.

I giallorossi di Alberto Aquilani, già certi della qualificazione ai playoff, vogliono chiudere nel migliore dei modi davanti al proprio pubblico e prepararsi alla post season. Il tecnico dovrebbe affidarsi ad alcune rotazioni senza però snaturare l’assetto della squadra. Assente Iemmello, che verrà preservato in vista degli spareggi promozione. Probabile il 3-4-2-1 con Pigliacelli tra i pali, Brighenti, Antonini e Verrengia in difesa, Cassandro e Di Francesco sulle corsie esterne, mentre Pittarello agirà da riferimento offensivo supportato da Liberali e Alesi.

Situazione più delicata invece per il Bari, chiamato a fare risultato per conquistare matematicamente almeno un posto ai playout e continuare a sperare nella salvezza. Longo dovrebbe puntare sul 4-3-2-1 con Moncini terminale offensivo e Rao ed Esseves a sostegno della manovra offensiva.

A dirigere l’incontro sarà l’arbitro internazionale Simone Sozza della sezione di Milano, considerato tra i direttori di gara più quotati del panorama italiano. Con lui gli assistenti Giacomo Monaco di Termoli e Glauco Zanellati di Seregno, quarto ufficiale Giuseppe Mucera di Palermo. Al VAR designati Matteo Gariglio di Pinerolo e Manuel Volpi di Arezzo.

Per Sozza, 38 anni, sarà la quarantottesima direzione in Serie B. In stagione ha già arbitrato anche 15 gare di Serie A, tra cui i derby Lazio-Roma e Inter-Milan, oltre a diverse sfide internazionali tra Champions, Europa e Conference League. Il fischietto milanese ha già incrociato il Catanzaro nel pareggio per 0-0 contro la Sampdoria dello scorso 25 gennaio.