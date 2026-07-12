Il Catanzaro è pronto ad avviare la preparazione in vista della stagione 2026-2027. La squadra giallorossa si ritroverà domani, lunedì 13 luglio, nel capoluogo calabrese per i primi test, prima di trasferirsi a Livigno, dove dal 25 luglio al 6 agosto sosterrà il tradizionale ritiro precampionato.

La località dell'Alta Valtellina ospiterà le "Aquile" in un contesto scelto per le favorevoli condizioni climatiche e per le strutture dedicate alla preparazione atletica. Il quartier generale della squadra sarà l'Hotel Intermonti, mentre gli allenamenti si svolgeranno al centro di preparazione olimpica "Aquagranda". Il ritiro è organizzato da Kairos Sport in collaborazione con Livigno Next.

Lo staff tecnico – guidato da Giorgio Gorgone – ha diramato anche l'elenco dei calciatori convocati per la preparazione estiva.

Tra i portieri figurano Edoardo Borrelli, Lorenzo Madia, Christian Marietta e Mirko Pigliacelli. Per il reparto difensivo sono stati convocati Matias Antonini, Ervin Bashi, Gonçalo Esteves, Costantino Favasuli, Ruggero Frosinini, Niccolò Postiglione, Raul Tassoni e Bruno Verrengia. A centrocampo prenderanno parte al ritiro Federico Di Francesco, Francesco Maiolo, Jacopo Petriccione, Marco Pompetti e Simone Pontisso. Nel reparto offensivo spazio a Gabriele Alesi, Gabriel Arditi, Nicolò Buso, Marco D'Alessandro, Pietro Iemmello, Koffi N'Dri, Andrea Oliviero e Filippo Pittarello.