A tre partite dalla fine del campionato i punti per le Aquile ora sono 56 e il posto in classifica è il quinto ma per confermarlo matematicamente serve una vittoria nei prossimi turni

Questa volta è il Catanzaro a riacciuffare il risultato neri minuti finali della partita. Il 35esimo turno di Serie B, dove le Aquile hanno affrontato la Juve Stabia in trasferta, vede le Aquile tornare da Castellammare con un punto giusto per quanto visto in campo. Una partita con pochissime emozioni dove i padroni di casa passano in vantaggio con Mosti. Poi al termine di una ripresa dove il Catanzaro prova in tutti i modi a trovare il gol del pari, ci pensa Di Francesco a mettere dentro la rete del definitivo 1-1. A tre partite dalla fine del campionato i punti per le Aquile ora sono 56 e il posto in classifica è il quinto ma per confermarlo matematicamente serve una vittoria nei prossimi turni.

Primo tempo

1’ – Il primo pallone è battuto dal Catanzaro.

2’ – Occasione per la Juve Stabia. Mosti ci prova col mancino da fuori, Pigliacelli para facilmente.

15’ – Tanti contrasti e poco gioco, la partita si sviluppa principalmente a centrocampo e le occasioni scarseggiano. Parziale 0-0.

18’ – Alla prima palla utile i padroni di casa passano in vantaggio. è il capitano Mosti a siglare l’1 a 0 con un tiro preciso sul primo palo da dentro un’area affollatta. Juve Stabia 1, Catanzaro 0.

30’ – Il Catanzaro sale in cattedra, ma il possesso palla non porta a concretizzare. Il risultato resta sull’1 a 0 per la Juve Stabia.

33’ – Catanzaro vicinissimo al gol del pari. Alesi riceve in area da »Pittarello e in qualche modo riesce a girarsi, costringendo Confente all’intervento.

36’- Ancora Alesi che spara alto, praticamente, un rirgoe in movimento sull’assist di Cassandro dalla desta.

45’ + 1 – Nel finale pochissimo da segnalare, le Aquile fanno qualcosa di più ma le vespe si difendono bene e si rientra negli spogliatoi sul risultato di 1-0 per i padroni di casa.

Secondo tempo

46’ – La Juve Stabia gioca il primo pallone della ripresa.

55’ – Nei primi 10 minuti della ripresa non succede praticamente nulla, Juve Stabia-Catanzaro resta sull’1 a 0.

56’ – Pompetti ci prova per il Catanzaro da fuori, ma il tiro è debole e centrale.

62’- Pompetti ci prova direttamente da calcio di punizione da buona posizione, ma la sfera calciata dal giocatore del Catanzaro è alta.

75’ – Veramente pochissime le emozioni nella ripresa, il Catanzaro ci prova di nuovo con Di Francesco dalla distanza, ma Confente è attento. Parziale 1-0.

78’ – Un tiro-cross di Alesi mette in difficoltà Confente che è costretto all’intervento in due tempi.

89’ – Il Catanzaro pareggia. Era nell’aria, le Aquile da dieci minuti ormai stazionano costantemente nella metà campo avversaria. Di Francesco, a seguito di un’azione corale dove è Pittarello a spiccare, si ritrova il pallone tra i piedi a pochi passi dalla porta dove non può sbagliare. Juve Stabia 1, Catanzaro 1.

90’- Cinque minuti di recupero concessi dall’arbitro.

90’+ 4 – Pigliacelli salva i suoi e salva il risultato rispondendo in tuffo al giocatore delle Vespe Maistro che aveva colpito bene.

90’ +5 – Oudin ci prova da fuori per il Catanzaro ma Confente para. Questo l’ultimo brivido di Juve Stabia-Catanzaro che termina 1-1.

Il tabellino

JUVE STABIA: Confente A., Diakite S., Giorgini A., Dalle Mura C., Carissoni L., Mosti N., Correia O., Pierobon C., Cacciamani A., Torrasi E., Gabrielloni A.. A disposizione: Battistella T., Boer P., Ciammaglichella A., Leone G., Maistro F., Mannini M., Matheu P., Okoro A., Ricciardi M., Signorini A., Varnier M. Allenatore: Abate I..



CATANZARO: Pigliacelli M., Cassandro T., Matias Antonini, Brighenti N., Frosinini R., Rispoli F., Pompetti M., Di Francesco F., Liberali M., Alesi G., Pittarello F.. A disposizione: Ardizzone S., Bashi E., Buglio D., Castro Rombola C., Esteves G., Fellipe Jack, Gjoka K., Koffi N., Marietta C., Nuamah P., Oudin R., Verrengia B. Allenatore: Aquilani A..