Non basta una prima frazione di gioco interpretata bene dalle Aquile che nella ripresa devono cedere il passo ai padroni di casa. Compagine calabrese comunque stabile al quinto posto in classifica
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Debacle del Catanzaro a Cesena. Dopo un primo tempo giocato ad alti livelli con un gol di Liberali da cineteca, le Aquile crollano nella ripresa: prima vengono raggiunte dal gol di Cerri, poi Piacentini per il sorpasso. In un finale pirotecnico in cui vengono annullati due gol (uno per parte) e Nuamah viene espulso, Berti sigla la rete del definitivo 3 a 1. Con la sconfitta romagnola s’interrompe la striscia di risultati utili consecutivi del Catanzaro che comunque rimane stabile al quinto posto in classifica con 52 punti.
Primo tempo
1’ – Il Catanzaro batte il calcio d’inizio.
10’ – Prima occasione per il Catanzaro. Cross di Petriccione dalla destra per Alesi che, dall’altro lato, prova il colpo di testa che però è largo.
14’ – Corazza prova il tiro dalla distanza per il Cesena. Anche in questo caso la conclusione è larga.
17’ – Occasione Catanzaro. Pittarello colpisce di testa su un cross deviato dalla destra di Liberali, ma la sfera viene bloccato da Klinsmann.
17’- Catanzaro di nuovo pericoloso. Cross basso e teso di Favasuli sempre dalla destra verso il cuore dell’area di rigore, Zaro interviene in copertura e sfiora l’autorete con la palla che dopo aver lambito il palo finisce in corner.
20’- Ripartenza del Cesena che arriva alla conclusione con Ciervo, il tiro di mancino del giocatore bianconero costringe Pigliacelli alla parata in due tempi.
29’ – Catanzaro vicinissimo al gol. Ripartenza con Liberali che si fa quasi tutta la metà campo avversaria palla al piede, arriva al limite e salta con una finta un difensore bianconero, si libera per il tiro in area ma conclude di destro centrale e Klinsmann respinge. La palla resta lì ma Alesi non riesce a trovare il tapin vincente.
31’. – Il Cesena risponde con Corazza che prova la gran botta dal limite che però non impensierisce particolarmente Pigliacelli il quale blocca facilmente.
34’- Liberali show per l’1 a 0 giallorosso. Il talentino del Catanzaro con un sombrero di alta qualità salta Bisoli nei pressi del lato corto dell’area di rigore, poi controlla e tira di sinistro, la palla, deviata, finisce in rete. Cesena 0, Catanzaro 1.
45’ – Un minuto di recupero.
45’+1 – Fine primo tempo. Cesena-Catanzaro 0-1.
Secondo tempo
46’ – Inizio secondo tempo. Batte il Cesena.
48’ – Pigliacelli blocca facilmente un colpo di testa di Piacentini sugli sviluppi di un corner battuto dai padroni di casa.
56’ – Il Cesena ci prova con Berti dalla lunga distanza ma la conclusione è alta.
59’ – Il Cesena ci crede e riacciuffa il Catanzaro. Bastoni batte dalla bandierina dalla destra verso il secondo palo, Olivieri di testa dall’altro lato mette in mezzo all’area dove sbuca Cerri che di prima intenzione gonfia la rete. Cesena 1, Catanzaro 1.
67’- Di Francesco prova la conclusione a giro dal limite per i giallorossi, ma il tiro, anche se di poco, è alto.
73’ – Il Cesena completa la rimonta. Ciofi dalla destra per Berti che con un tiro cross trova Piacentini che riesce a toccare in qualche modo per indirizzare la palla oltre la linea di porta. Cesena-Catanzaro 2-1.
85’ – Frosinini conclude al volo di prima intenzione verso la porta, Klinsmann si distende e blocca facilmente.
86’ – Pasticcio sulla trequarti dei giocatori giallorossi con i padroni di casa che recuperano palla. Olivieri per Sphendy che serve Cerri che controlla e conclude segnando la rete del 3 a 1. Ma c’è un check al Var.
90’ – L’arbitro annulla il gol. Da segnalare l’espulsione di Nuamah per gesto antisportivo.
90’ – Cinque minuti di recupero.
91’ – Il Catanzaro pareggia. Popetti prima colpisce di testa e prende il palo ma sulla riabbattuta di piede gonfia la rete. Ma l’arbitro annulla per un precedente fuorigioco di Di Francesco.
94’ – Il Cesena segna il terzo gol e chiude la partita. Ripartenza fulminea del Cesena con Cerri che premia la corsa di Berti, il giocatore bianconero di prima intenzione gonfia la rete
Il tabellino
CESENA: Klinsmann J., Ciofi A., Zaro G., Piacentini M., Corazza T., Bisoli D., Bastoni S. (dal 31' st Francesconi M.), Ciervo R. (dal 12' st Olivieri M.), Berti T., Shpendi C. (dal 45'+3 st Guidi M.), Vrioni G. (dal 12' st Cerri A.). A disposizione: Amoran P., Arrigoni T., Cerri A., Domeniconi R., Ferretti L., Francesconi M., Guidi M., Kebbeh M., Magni V., Olivieri M., Siano A. Allenatore: Cole A..
CATANZARO: Pigliacelli M., Cassandro T., Matias Antonini, Brighenti N. (dal 32' st Frosinini R.), Favasuli C., Petriccione J. (dal 20' st Pompetti M.), Pontisso S., Alesi G. (dal 20' st Di Francesco F.), Liberali M. (dal 38' st Koffi N.), Pittarello F. (dal 32' st Nuamah P.), Iemmello P.. A disposizione: Buglio D., D'Alessandro M., Di Francesco F., Esteves G., Fellipe Jack, Frosinini R., Koffi N., Marietta C., Nuamah P., Pompetti M., Rispoli F., Verrengia B. Allenatore: Aquilani A..
Reti: al 14' st Cerri A. (Cesena) , al 27' st Piacentini M. (Cesena) , al 45'+4 st Berti T. (Cesena) al 34' pt Liberali M. (Catanzaro) .
Ammonizioni: al 25' st Corazza T. (Cesena), al 33' st Cerri A. (Cesena), al 37' st Zaro G. (Cesena), al 42' st Olivieri M. (Cesena) al 45'+6 st Iemmello P. (Catanzaro).
Espulsioni: al 42' st Nuamah P. (Catanzaro).
Gol annullati: al 42' st Cerri A. per mani (Cesena), Pompetti M. per fuorigioco (Catanzaro).