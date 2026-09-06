Nella prima giornata arrivano quattro vittorie e una sola sconfitta per le cinque calabresi del girone I. Manita amaranto al Granillo, 0-5 storico del PraiaTortora a Enna e spettacolare 0-4 della Vibonese sul campo del Trapani. Cade solo la Vigor Lamezia

Reggina, Praiatortora e Vibonese travolgono gli avversari con goleade esterne e interne. Bene il Sambiase, KO la Vigor Lamezia a Caltanissetta.

Si alza il sipario sul campionato di Serie D (girone I) e il bilancio per le cinque compagini calabresi è quasi perfetto. Il weekend d'esordio regala infatti quattro vittorie e una sola sconfitta, lanciando subito segnali chiarissimi alle rivali del torneo.

Manita per Reggina e PraiaTortora

Partenza a tavoletta per la Reggina, principale favorita per il salto di categoria. In un Granillo trascinato da un grandissimo entusiasmo, gli amaranto travolgono il Licata con un netto 5-0. A mettere in discesa il match già nel primo tempo ci pensano Reis e Rotulo, prima delle reti nella ripresa firmate da Abonckelet, Alma e Rossetti.

Debutto da sogno anche per la neopromossa PraiaTortora che, al rientro in quarta serie dopo quasi cinquant'anni, conquista tre punti storici a Enna imponendosi con un perentorio 0-5. La formazione guidata da mister Viscardi va a segno a ripetizione grazie alle firme di Franchi, Francisco, Marino, Gutierrez e Borgo.

Sinfonia Vibonese a Trapani

Prestazione maiuscola anche per la Vibonese, impegnata nel big match esterno contro il blasonato Trapani. I ragazzi di mister Marra mettono al sicuro il risultato già nei primi quarantacinque minuti, chiudendo le ostilità con un sonoro 0-4. Protagonista assoluto della sfida è Marsico, autore di una doppietta, accompagnato nei tabellini dalle marcature di Cosendrey e Rioko.

Lamezia a due tinte: gioia Sambiase, stop Vigor

Fortune opposte, invece, per le due squadre di Lamezia Terme.

Sambiase: Esordio casalingo vincente per i giallorossi di mister Lio, che piegano il Gela per 2-1 al termine di una gara molto combattuta. Dopo il vantaggio iniziale siglato da Haberkon e il pareggio siciliano ad opera di Vogiatzis nella ripresa, ci pensa Grisley a due minuti dal novantesimo a regalare i primi tre punti dell'anno ai suoi.

Vigor Lamezia: L'unica nota stonata del weekend riguarda i biancoverdi, sconfitti per 3-1 sul campo della Nissa, accreditata tra le grandi corazzate del girone insieme alla Reggina. Al gol iniziale del locale Palermo risponde Cantoro per i lametini, ma nella ripresa le reti di Terranova e De Felice fissano il punteggio finale e condannano la Vigor al primo stop stagionale.

I risultati

REGGINA-LICATA 5-0 (20' pt Reis, pt Rotulo, st Abonckelet, Alma, st Rossetti)

ENNA-PRAIATORTORA 0-5 (37' pt Franchi, 47' pt Francisco, 17' st Marino, 23' st Gutierrez, 45' st Borgo)

TRAPANI-VIBONESE 0-4 (14' pt Marsico, 35' pt Marsico, 43' pt Cosendrey, 33' st Rioko)

SAMBIASE-GELA 2-1 (35' pt Haberkon, 30' st Vogiatzis, 43' st Grisley (S))

NISSA-VIGOR LAMEZIA 1-1 (33' pt Palermo (N), 6' st Cantoro (VL), 10' st Terranova (N), 41' st De Felice (N)