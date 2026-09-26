Alla vigilia dell'atteso derby contro la Vigor Lamezia, il club giallorosso regala a mister Tony Lio un giovane d'prospettiva: il classe 2006, ex Cosenza e Pro Vercelli, torna a vestire la maglia del Sambiase
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A Lamezia l'atmosfera è già elettrica. Cresce febbrilmente l'attesa per la stracittadina tra Sambiase e Vigor Lamezia, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie D (Girone I). Un appuntamento cerchiato in rosso sul calendario di entrambe le tifoserie ma che, in casa giallorossa, viene accompagnato da un'importante novità di mercato.
Torna Naccarato
Alla vigilia del big match, infatti, la società del Sambiase ha piazzato un colpo a sorpresa per puntellare la rosa a disposizione di mister Tony Lio, ufficializzando l'ingaggio di Mario Naccarato. Per il giovane difensore si tratta in realtà di un gradito ritorno, avendo già vestito i colori giallorossi nel recente passato.
Classe 2006, Naccarato è un profilo di grande prospettiva ed eclettismo tattico: nasce come terzino sinistro, ma all'occorrenza può agire da difensore centrale sia in una linea difensiva a quattro che in uno schieramento a tre, garantendo a mister Lio preziose alternative tattiche a gara in corso.
Nonostante la giovane età, il calciatore vanta già un bagaglio di esperienze significativo. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Cosenza fino alla formazione Under 17, nella stagione 2023/24 si è trasferito alla Pro Vercelli, conquistando da protagonista il campionato Primavera 3. Sempre con la società piemontese, nella scorsa annata è stato una colonna della formazione Primavera, raccogliendo anche diverse convocazioni con la prima squadra in Serie C.
Ora la nuova avventura e il ritorno a "casa", dove ritrova l'ambiente giallorosso pronto a riabbracciarlo, proprio nei giorni in cui la città si prepara a vivere novanta minuti di pura passione sportiva.