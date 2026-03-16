Il Sambiase rientra dalla sosta del campionato di Serie D (girone I) con il piglio giusto e, in occasione della ventisettesima giornata, espugna il campo della Sancataldese e torna ad assaporare i tre punti dopo lo stop interno. A decidere la sfida una rete dell'ex di turno Haberkon e che proietta i giallorossi proprio a ridosso delle cosiddette "grandi".

Parla Lio

Nella conferenza stampa post partita si è espresso il tecnico Tony Lio: «Ho fatto i complimenti ai ragazzi per come hanno giocato. Nella riunione tecnica prima della gara avevo detto che la differenza l'avrebbero fatta la voglia e le motivazioni, anche perché incontravamo una squadra carica a mille e in cerca di unti preziosi per la salvezza. I ragazzi sono stati eccezionali e hanno interpretato la partita in maniera perfetta, non concedendo nulla alla Sancataldese. Penso che sulla vittoria ci sia poco da dire e, anzi, poteva anche essere più rotonda».

Salvezza praticamente in tasca e un cammino che avrebbe potuto essere ancora più importante: «Ho un gruppo di ragazzi che ha voglia e fame - continua Lio - quando si parla di obiettivo quasi raggiunto ci potrebbe essere un rilassamento mentale ma non è il nostro caso, perché questo è un gruppo che vuole dimostrare quanto vale e vuole dare una gioia sia alla proprietà che ai tifosi che anche in questa trasferta sono accorsi numerosi. Non abbiamo ancora fatto nulla perché gli addetti ai lavori, nel calcio, si ricordano solo per le ultime 7-8 partite. Poteva senz'altro essere un finale diverso, perché se avessimo raccolto quanto abbiamo prodotto durante la stagione, avremmo potuto lottare per un posto nei playoff».