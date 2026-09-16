In campo oggi per la terza giornata: amaranto a caccia del tris al "Granillo", esami di maturità in trasferta per Praiatortora e Vibonese, riscatto cercasi per Sambiase e Vigor Lamezia

Il campionato di Serie D (girone I) non concede soste e si appresta a vivere il primo turno infrasettimanale della stagione. Oggi pomeriggio le cinque formazioni calabresi torneranno in campo per la terza giornata di campionato, tra la voglia di confermare quanto di buono fatto finora e la forte necessità di trovare i punti per sbloccarsi definitivamente.

La capolista al Granillo

Reggina - Avola: La squadra guidata da mister Marco Marchionni viaggia a punteggio pieno in vetta alla classifica. Unica compagine del girone con la porta ancora imbattuta (zero gol subiti in due gare), la candidata principale per il salto di categoria torna tra le mura amiche dello stadio Luigi Razza/Granillo contro la neopromossa Avola per allungare la striscia positiva, senza cali di concentrazione.



Le insidiose trasferte siciliane



Athletic Palermo - Praiatortora: La neopromossa tirrenica guidata da mister Salvatore Viscardi è la vera sorpresa di questo avvio: 4 punti e ben 6 gol fatti. A distanza di quasi cinquant'anni dal ritorno in IV serie, il Praiatortora affronta una prova del nove sul campo dell'Athletic Palermo.

Igea Virtus - Vibonese: La formazione rossoblù, capitanata da Cerutti e reduce dai 4 punti conquistati contro corazzate del calibro di Trapani e Siracusa, fa visita all'Igea Virtus. Per mister Sasà Marra si tratta di una sfida dal sapore speciale contro la sua ex squadra, oltre che dell'occasione per spezzare un tabù che vede la Vibonese senza vittorie contro i giallorossi da tre anni.

Le compagini lametine

Sambiase - Modica: Dopo il pareggio nel derby contro il Praiatortora, il Sambiase cerca il ritorno al successo davanti ai propri tifosi contro il Modica.

Ragusa - Vigor Lamezia: Ancora a secco di successi ma forte del primo punto mosso domenica scorsa, la Vigor Lamezia di mister Vargas va a caccia della prima vittoria stagionale nello scontro diretto in terra siciliana contro il Ragusa.