Gli amaranto, con una partita in meno, rincorrono Nissa e Savoia per provare a completare una rimonta che sarebbe memorabile. I rossoblù vogliono mettersi alle spalle una stagione disastrosa e centrare la salvezza. Il Sambiase sogna (di nuovo) i play-off

Il finale di stagione entra nel vivo per le quattro calabresi impegnate nel girone I di Serie D. Il tempo stringe: Vibonese e Sambiase hanno ancora quattro gare da disputare, mentre Reggina e Vigor Lamezia ne contano cinque, con il recupero della trentesima giornata in programma mercoledì 15 aprile – gli amaranto ospiteranno l'Enna, i lametini saranno di scena a Milazzo.

Dopo il prezioso successo esterno sul campo dell'Athletic Club Palermo prima della pausa forzata, la Reggina torna in campo sul difficile terreno del Gela, squadra tranquillamente attestata a metà classifica. Il distacco dalla capolista Nissa è di sei punti, ma con una partita in meno gli amaranto tengono ancora vive le proprie speranze di rimonta. Ogni scivolone potrebbe essere fatale.

Il momento d'oro del Sambiase di Tony Lio è la storia più bella di questo finale di campionato. Cinque successi nelle ultime sei uscite hanno riportato i giallorossi in piena corsa per la post-season, obiettivo già centrato lo scorso anno. Il quinto posto dell'Igea Virtus dista un solo punto: la trasferta al Generale Gaeta di Enna può valere una stagione.

L'Igea Virtus sarà anche l'avversaria della Vibonese di Danilo Fanello, chiamata a un'impresa esterna per uscire dalla zona play-out. I rossoblù sono a quota 31 punti, a una sola lunghezza dalla salvezza diretta: un colpo fuori casa potrebbe cambiare radicalmente il finale di stagione.

Più tranquilla, ma non priva di obblighi, la situazione della Vigor Lamezia. Al “D'Ippolito” arriva il Savoia, secondo in classifica: l'imperativo è blindare la permanenza nel primo livello dilettantistico senza concedersi il lusso di distrarsi.

Il programma del 31esimo turno

Athletic Club Palermo-Castrum Favara

Acireale-Nissa

Gela-Reggina

Messina-Ragusa

Igea Virtus-Vibonese

Paternò-Milazzo

Sancataldese-Gelbison

Vigor Lamezia-Savoia

Enna-Sambiase

La classifica

Nissa 59

Savoia 57

Athletic Club Palermo 54

Reggina 53*

Igea Virtus (-5) 49

Sambiase 48

Gelbison 48

Milazzo 42*

Gela (-1) 41

Vigor Lamezia 36*

Enna 34*

Ragusa 32

Vibonese 31

Acireale (-1) 30

Castrum Favara 28

Sancataldese 27

Messina (-14) 24

Paternò 18



*una partita in meno