Dopo il raduno al Parco e le prove sugli arenili di San Sostene e di Giovino nel capoluogo

Ultima giornata quella di oggi per le gare del IX Campionato del Mondo di Surf Casting categoria Master di Pesca che si sono svolte sullo Jonio catanzarese.

In particolare le spiagge del capoluogo con la zona di Giovino (ieri), di San Sostene (nei giorni scorsi) e di Roccelletta di Borgia (oggi) che sono state prescelte dalla Federazione Internazionale FIPS-M e della FIPSAS, con il patrocinio del CONI.

Molto suggestiva la cerimonia di apertura svoltasi nel cuore della Magna Graecia, al Parco archeologico di Scolacium, dove sono risuonati gli inni delle Nazioni rappresentate.

Sono una cinquantina gli atleti in gara, in rappresentanza di sette nazioni – Belgio, Croazia, Germania, Inghilterra, Portogallo, Spagna e naturalmente Italia

Ogni sessione di gara ha una durata di quattro ore, dalle 16:00 alle 20:00, mentre oggi gli agonisti si cimenteranno in mattinata.

Nel pomeriggio le premiazioni e la cena di gala che concluderanno una bella settimana di sport e socialità

L’Italia si è presenta a questo importante appuntamento con una squadra competitiva guidata dal Commissario Tecnico Davis Fasolo. Gli azzurri in gara saranno Nello Ardizzone, Giovanni Alfarano, Gian Luca Kauffmann, Massimiliano Ballarin, Agostino Antonelli e Giovanni Solari.

A supporto del team, lo staff tecnico composto da Giovanni Cappabianca e Pasquale Fazzari, insieme al dirigente federale Stefano Sarti e alla dipendente federale Tiziana Briganti, accompagnerà la nazionale in questa competizione.

L'azzurro Solari

A sottolineare il valore dell’evento, le parole del presidente FIPSAS Calabria Antonio Debilio (a destra nella foto copertina col sindaco di San Sostene Luigi Aloisio): «Ospitare un Campionato del Mondo a Catanzaro è un onore immenso e una sfida che la FIPSAS Calabria ha colto con entusiasmo. Desidero rivolgere il mio più sentito benvenuto a tutti i pescatori, ai dirigenti e ai giudici di gara internazionali. Un ringraziamento speciale va a Stefano Sarti per la fiducia e il supporto, e alla New Sport Fishing Dream per l'immenso lavoro organizzativo. Questo evento è il risultato di una sinergia straordinaria tra istituzioni e territorio. Da Taverna ad Albi, da Soverato a Borgia, fino al capoluogo Catanzaro, siamo pronti a dimostrare che la Calabria è una terra di sport, accoglienza e bellezza. Vedere i campioni premiati con le opere del Maestro Michele Affidato sarà il coronamento di una settimana che resterà nella storia della nostra».

Peccato che l’evento sia rimasto nell’ombra degli altri due che tengono banco in questi giorni nel capoluogo di Regione, la partenza della 4a tappa del Giro d’Italia di Ciclismo ed i play off promozione di Calcio.