Il derby è una storia a sé, una sfida capace di fermare il tempo dove la classifica e il momento di forma sfumano per lasciare spazio alla sola rivalità cittadina. Nella quinta giornata del campionato di Serie D (girone I), ad accendere gli entusiasmi e a far propria la stracittadina lametina è stato il Sambiase, autore di una prestazione maiuscola culminata nel perentorio 4-1 inflitto ai cugini della Vigor Lamezia.

Brandalisse si prende le copertine

Un successo netto, travolgente, firmato a lettere cubitali da un assoluto protagonista: Matias Brandalisse. Il talentuoso attaccante classe 2007 si è preso letteralmente la scena mandando in tilt la difesa avversaria con una spettacolare tripletta, coronando così un pomeriggio indimenticabile per sé e per tutta la tifoseria giallorossa.

All'indomani della sua più bella prestazione in carriera, il promettente diciannovenne argentino ha raccontato le sue emozioni ai microfoni di LaC News24: «Sono molto felice e contento di quanto fatto perché non me lo sarei mai aspettato. Devo dire che tra i tre gol che ho fatto, il più bello è stato il secondo perché ricevo una palla lunga da Frasson e dopo lo stop a seguire salto l'uomo, poi duetto con Waller e deposito in rete. Penso sia importantissimo essere in una squadra dove tutti fanno bene e dove tutto funziona, dalla società ai magazzinieri».

L'impatto con la quarta serie

I riflettori sono inevitabilmente puntati su di lui. Un salto di categoria vertiginoso se si pensa che soltanto la scorsa stagione Brandalisse militava nel campionato di Promozione A con la maglia della Morrone, con cui ha conquistato la vittoria del torneo. L'impatto con la quarta serie nazionale è stato però devastante e dimostra la maturità e la personalità del giovane talento: «Rispetto alla Promozione cambia tutto, c'è un ritmo impressionante sia come intensità che come gioco. Quest'anno siamo una squadra molto giovane e vogliamo crescere. Meritiamo di essere al secondo posto perché abbiamo disputato cinque partitoni e tutti i punti che abbiamo sono meritati».

Con una squadra affamata, un ambiente coeso e un Brandalisse in stato di grazia, il Sambiase si gode il secondo posto in classifica e guarda al prosieguo della stagione con consapevolezza ed entusiasmo travolgente.