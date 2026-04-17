Alla vigilia della trasferta contro la Juve Stabia, il tecnico del Catanzaro Alberto Aquilani analizza il momento della squadra dopo il pareggio con il Modena, il terzo consecutivo con gol subito nei minuti di recupero.

«Abbiamo analizzato la partita, gli aspetti tecnici e tattici che possiamo e dobbiamo migliorare – spiega l’allenatore –. Abbiamo affrontato anche il discorso psicologico e mentale, che in determinati momenti è fondamentale».

La sfida che attende i giallorossi si presenta complessa. «Affrontiamo una squadra organizzata e intensa. Dovremo essere bravi a non abbassare il ritmo e a restare dentro la partita in tutte le situazioni», sottolinea Aquilani.

Nonostante le assenze – Pontisso squalificato e gli infortunati Iemmello, Petriccione e Favasuli – il tecnico non si dice preoccupato. «A fine stagione queste situazioni possono capitare. Siamo un gruppo solido, che si fa trovare pronto e crede in quello che fa».

Tra le note positive, la crescita di Fabio Rispoli, a segno contro il Modena con il primo gol in Serie B. «È un giocatore che può fare diverse cose in campo – conclude Aquilani –. Sono contento per la rete, deve continuare così e spingere ancora».