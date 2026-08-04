Il mercato del Catanzaro entra nel vivo. Mentre Giorgio Gorgone lavora sul campo per costruire la squadra in vista della nuova stagione, la dirigenza giallorossa è alle prese con due operazioni che potrebbero cambiare volto e prospettive alla rosa: Costantino Favasuli è sempre più vicino al Napoli, mentre il Pisa continua a muoversi per Filippo Pittarello.

La situazione più calda riguarda Favasuli. L’esterno classe 2004 è finito da tempo nel mirino del Napoli e, secondo le ultime indiscrezioni, la trattativa sarebbe ormai entrata nella fase conclusiva. L’operazione potrebbe essere definita sulla base di circa 10 milioni di euro, una cifra importante che conferma la crescita e la valorizzazione del giovane calciatore in maglia giallorossa. Il Catanzaro, tuttavia, non incasserebbe l’intera somma. La Fiorentina conserva infatti il diritto al 50% sulla futura rivendita, clausola inserita nell’accordo che aveva portato Favasuli in Calabria. In caso di fumata bianca a 10 milioni, dunque, una parte consistente dell’incasso sarebbe destinata al club viola. Restano da sistemare gli ultimi dettagli, ma la destinazione Napoli appare sempre più concreta.

Altro fronte caldo è quello legato a Filippo Pittarello. Il Pisa ha individuato nell’attaccante uno dei profili utili per rinforzare il reparto offensivo e avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con il giocatore sulla base di un contratto biennale, con opzione per una terza stagione.L’accordo con il centravanti, però, non basta. Tra Pisa e Catanzaro resta infatti una distanza sulla valutazione del cartellino. I giallorossi chiedono circa 2,5 milioni di euro e non sembrano intenzionati a fare sconti per uno dei protagonisti dell’ultima stagione.

Pittarello arriva dalla migliore annata della sua carriera, chiusa con 12 reti. Numeri che hanno fatto aumentare il valore dell'attaccante e che spiegano la posizione del Catanzaro: per lasciarlo partire servirà un’offerta considerata adeguata. Adesso la palla passa al club toscano. Il Catanzaro attende un eventuale rilancio e soltanto una proposta vicina ai 2,5 milioni potrebbe aprire concretamente alla cessione. Una partenza di Pittarello, inoltre, darebbe il via a un nuovo movimento nel reparto offensivo. Parte dell'eventuale incasso sarebbe infatti reinvestita per consegnare a Gorgone un nuovo attaccante. Tra i nomi che restano sotto osservazione c’è quello di Antonio Di Nardo, classe 1998 del Pescara.