Simone Pafundi è a un passo dal diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Catanzaro. Si è infatti sbloccata nelle ultime ore la trattativa tra il club giallorosso e l'Udinese per il trasferimento del trequartista classe 2006, che è già partito alla volta di Livigno, sede del ritiro precampionato della formazione allenata da Giorgio Gorgone, dove è atteso in serata.

L'operazione, impostata dal direttore sportivo del Catanzaro Ciro Polito, sarà definita con la formula del prestito con diritto di opzione e contropzione a favore dell'Udinese. Nei giorni scorsi la trattativa aveva subito un rallentamento a causa delle valutazioni del tecnico bianconero Kosta Runjaić, intenzionato a riflettere sul futuro del giovane talento friulano.

Dopo un serrato confronto tra le parti, nella mattinata di oggi è arrivato il via libera definitivo. Anche per l'allenatore tedesco il trasferimento in Serie B è stato ritenuto la soluzione migliore per consentire a Pafundi di trovare continuità e spazio. Il fantasista si unirà già nelle prossime ore ai nuovi compagni nel ritiro di Livigno, mettendosi subito a disposizione di Giorgio Gorgone in vista della stagione 2026-2027. Per il Catanzaro si tratta di un innesto di assoluto prestigio, con l'arrivo di uno dei giovani più talentuosi del panorama calcistico italiano.