La Vigor Lamezia ha comunicato di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il direttore sportivo Francesco Ramondino. La decisione, spiega il club, rientra nel percorso di riorganizzazione dell’area tecnica avviato dalla società per affrontare al meglio il prosieguo della stagione sportiva. Nelle scorse settimane, infatti, il club biancoverde ha cambiato allenatore, con Claudio Morelli che ha preso il posto di Vargas.

La separazione con il ds Ramondino è avvenuta, secondo quanto riferito dalla società, in un clima di «reciproca stima e massima cordialità».

Nel comunicato, la Vigor Lamezia ha ringraziato Ramondino per «la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati durante il suo incarico in biancoverde», augurandogli «le migliori fortune umane e professionali per il futuro». La società biancoverde non ha fornito ulteriori dettagli sulla riorganizzazione dell’area tecnica.