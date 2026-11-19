Il riconoscimento, consegnato a Roma, dal 2022 è assegnato a chi ha saputo unire in modo esemplare la produzione scientifica e la crescita delle nuove generazioni di specialisti

Il prof. Pierosandro Tagliaferri, ordinario di Oncologia medica dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, è il vincitore del Premio AIOM "Angelo Di Leo" 2026. Il riconoscimento è stato consegnato durante la cerimonia inaugurale del congresso nazionale dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica, nel corso della consegna dei Premi AIOM 2026 a Roma. Dal 2022 l'AIOM, l’Associazione Italiana Oncologi Medici, dedica questo premio alla memoria di Angelo Di Leo, per ricordarne l'attività di ricerca e di formazione dei giovani oncologi. Il premio è assegnato a chi ha saputo unire in modo esemplare la produzione scientifica e la crescita delle nuove generazioni di specialisti.



"Il prof. Tagliaferri ci ha insegnato a non accontentarci delle risposte più semplici, a porci sempre domande con rigore scientifico e senso critico. La ricerca non è soltanto produzione di conoscenza ma una missione", questa la motivazione dell'AIOM. Il premio mette in luce il doppio ruolo che il prof. Tagliaferri svolge nell'Università Magna Graecia. Da un lato, è un instancabile ricercatore che porta avanti l'oncologia medica con metodo rigoroso e spirito critico. Dall'altro, è un docente e un maestro che trasmette ai giovani medici l'idea che la ricerca non sia solo un esercizio accademico, ma un impegno al servizio dei pazienti.

Il commento del rettore dell’UMG, Giovanni Cuda: «Il Premio “Angelo Di Leo” al professor Tagliaferri è un riconoscimento che onora l’intero Ateneo. Premia un docente che interpreta il proprio ruolo nella sua pienezza: ricercatore rigoroso, clinico attento ai bisogni dei pazienti e maestro di tanti giovani oncologi. A nome dell’Università Magna Graecia gli esprimo le più vive congratulazioni e il ringraziamento per il contributo che offre alla crescita scientifica della nostra comunità. Il suo esempio conferma quanto sia importante investire in ricerca, formazione e cura».

«Ricevere un premio dedicato ad Angelo Di Leo, che ha fatto della formazione dei giovani oncologi una parte essenziale del suo lavoro, è per me un onore e una responsabilità. Ringrazio l’AIOM per questo riconoscimento, che condivido con i colleghi, i ricercatori e gli specializzandi con cui lavoro ogni giorno. Nella motivazione si parla di ricerca come missione: è esattamente il modo in cui cerco di trasmetterla ai più giovani. Fare ricerca – evidenza il prof. Tagliaferri - significa porsi domande con rigore e senso critico, senza accontentarsi della risposta più semplice, sempre con l’obiettivo di migliorare la cura dei pazienti. Se oggi qualcuno riconosce questo impegno, il merito va anche all’Università Magna Graecia che mi ha permesso di portarlo avanti».