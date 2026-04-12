Martedì 14 aprile, alle ore 11:30, all’Università Magna Graecia di Catanzaro si terrà la presentazione del libro “Denaro al femminile: una sfida possibile. Storie di donne al vertice della finanza: un viaggio tra stereotipi, conquiste e nuove visioni”, scritto da Chiara Galgani e Valeria Santoro (edito da FrancoAngeli).

L'evento, promosso dal Di.G.E.S. Umg in collaborazione con la Banca Montepaone, nell'ambito della attività dell'hub ricerca del dipartimento di eccellenza, si propone come un momento di riflessione sul ruolo delle donne nel mondo finanziario e sulle sfide legate alla parità di genere.

La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali del magnifico rettore Giovanni Cuda. A seguire interverranno: Aquila Villella, direttrice del dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia (UMG); Tiziana Montalcini, presidente del Sistema Bibliotecario di Ateneo; Giovanni Caridi, presidente della Banca Montepaone. L’incontro sarà moderato da Annarita Trotta, professoressa ordinaria di Economia degli Intermediari Finanziari dell'Università Magna Graecia e delegata di Ateneo alle Pari Opportunità.

Alle ore 12:00, si entrerà nel vivo della presentazione del libro “Denaro al femminile: una sfida possibile”. L'autrice e giornalista di MF Milano Finanza, Valeria Santoro, si confronterà con Maurizio Dallocchio, professore ordinario di Finanza Aziendale dell'Università Bocconi di Milano, per esplorare i temi centrali del volume attraverso i racconti di otto affermate manager ai vertici della finanza.

Il saggio ribalta la narrazione: il percorso verso la consapevolezza finanziaria delle donne non è solo possibile ma assolutamente necessario. Il libro affronta in modo diretto e concreto il difficile rapporto femminile con il denaro. Un nodo che trae origine da secoli di esclusione e stereotipi: per troppo tempo la gestione delle risorse economiche è stata considerata prerogativa maschile, relegando le donne a una dipendenza spesso invisibile.

Ancora oggi, permangono pregiudizi e aspettative che spingono le donne verso ruoli tradizionali, indirizzandole più alla cura della famiglia che alla gestione finanziaria. Una dinamica che non penalizza solo il genere femminile, ma l’intera collettività. Attraverso i racconti di affermate manager, le autrici dimostrano come le competenze economiche non abbiano genere: si apprendono, si esercitano e si trasmettono.

Le testimonianze, arricchite da dati e analisi, rivelano che l’educazione finanziaria e la presenza di role model femminili sono strumenti decisivi per superare i luoghi comuni e spezzare il pregiudizio secondo cui le donne non sarebbero capaci di gestire denaro e risorse. Alle ore 12:45 all’UMG avrà luogo un momento di condivisione e confronto che vedrà la partecipazione di esponenti del mondo imprenditoriale, istituzionale e bancario: Filomena Greco, Responsabile Marketing/Comunicazione iGreco; Viviana Sacco, Amministratore Unico Gerardo Sacco & C - SRL; Maria Maddalena Speziali, Amministratore Delegato con deleghe alla sostenibilità Cal.me Spa;Rosaria Succurro, Consigliera della Regione Calabria; Antonio Dodaro, Direttore Generale Banca Montepaone. Un dialogo per riflettere insieme sul denaro, inteso come strumento di libertà e di empowerment femminile.

L'evento è un'occasione per favorire una riflessione sui temi trattati da parte delle studentesse e degli studenti dell'UMG.