L’Università degli Studi Magna Græcia annuncia ufficialmente l’avvio del nuovo Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione primaria nella sede di Via degli Eroi, situata nel cuore della città di Catanzaro. Come già prospettato nei mesi scorsi, la governance d'Ateneo ha individuato in questo percorso la candidatura ideale da collocare nel tessuto urbano: un corso che non richiede una contiguità diretta con i laboratori scientifici e le moderne infrastrutture presenti nel Campus “Salvatore Venuta” e che porterà 100 studenti in pieno centro storico.

L'individuazione della sede di Via degli Eroi è stata oggetto anche di un proficuo dialogo tra il rettore dell’Umg Giovanni Cuda ed il Sindaco Nicola Fiorita. Un’alleanza strategica per rendere Catanzaro sempre più una città a misura di studente e valorizzare il centro storico. La rinnovata sinergia tra le due istituzioni si è concretizzata nell'impegno da parte del Comune a garantire il massimo supporto e ad assicurare l'erogazione di tutti i servizi volti a offrire agli studenti e al corpo docente un'esperienza universitaria di qualità. Un passaggio che rappresenta un primo step concreto nell'ambito del percorso avviato dall'Amministrazione comunale per l'individuazione di una sede stabile e permanente destinata ai corsi universitari in centro.

A rafforzare questo processo di integrazione tra ateneo e tessuto urbano si aggiunge la consegna ufficiale delle chiavi dell’edificio dell’ex scuola “Chimirri”, oggi trasformata nel nuovo complesso residenziale dell’Università Magna Graecia. Lo stabile, concesso dal Comune in comodato d’uso a Fondazione Università Magna Graecia, è stato oggetto di una profonda opera di riqualificazione che ha permesso di realizzare nuovi posti letto, affiancati da spazi comuni progettati per favorire la socialità e lo studio. L'intervento restituisce alla comunità un immobile dismesso da anni, trasformandolo in un presidio di accoglienza e cultura nel cuore della città. Proprio nella giornata di ieri si è chiuso con un boom di domande, esattamente 5.805 richieste, il bando per il diritto allo studio universitario per la concessione di borse di studio, servizio ristorazione e posto alloggio. Proprio su quest’ultimo fronte, Fondazione Università Magna Graecia, ente erogatore del diritto allo studio universitario per l’UMG, assegnerà - al termine delle procedure di controllo - i 143 posti alloggi già nella disponibilità nell’ex Scuola Chimirri, diventata sede delle nuove residenze universitarie in centro. Per garantire la massima accessibilità e facilitare gli spostamenti della popolazione studentesca tra i vari presidi universitari e i quartieri cittadini, è stato inoltre intrapreso un piano di potenziamento della mobilità urbana: in collaborazione con la società di trasporto pubblico AMC, sarà infatti attivato un servizio dedicato di navette per gli studenti.

«L'avvio delle attività didattiche di Scienze della Formazione primaria nella sede di Via degli Eroi ha il sapore di un nuovo inizio», ha sottolineato il rettore Cuda. «Questo nuovo corso arricchisce la nostra offerta formativa e ci offre l'opportunità di dimostrare nei fatti che la qualità della vita universitaria si costruisce solo attraverso una forte sinergia istituzionale e la garanzia di servizi d'eccellenza agli studenti. Si configura così il primo tassello di un più ampio progetto di integrazione tra la comunità accademica e la vita sociale ed economica della città, ponendo le basi per un rinnovato modello di collaborazione che ridisegnerà anche la presenza universitaria in città».

«La collaborazione strategica con l'Università Magna Graecia rappresenta un pilastro fondamentale per il futuro di Catanzaro», ha dichiarato il Sindaco Nicola Fiorita. «Portare la didattica e la residenzialità studentesca nel centro storico significa non solo ampliare i servizi a supporto dei nostri giovani, ma anche immettere nuove energie sociali ed economiche nel cuore pulsante della città. La riqualificazione dell'ex Chimirri e la rifunzionalizzazione degli spazi di via Scesa Eroi sono la dimostrazione pragmatica di come la sinergia tra le istituzioni possa generare valore concreto per il territorio».

Per l’accesso al Corso di Scienze della Formazione primaria è previsto il test di ammissione in programma venerdì 11 settembre al campus universitario. Le attività didattiche avranno inizio il 4 novembre e saranno inaugurate con una lezione aperta alla città tenuta dalla prof.ssa Tiziana Iaquinta, coordinatrice del corso, che - anche grazie alla presenza di numerosi ospiti e di momenti di contaminazione artistica - farà meglio comprendere il valore aggiunto della pedagogia e di questo nuovo percorso formativo non solo per chi lo ha scelto per il proprio futuro ma anche per l’intero territorio.