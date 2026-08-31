La nuova struttura accoglierà 780 studenti, 190 docenti e 50 unità tra collaboratori scolastici, personale amministrativo e personale tecnico

Il Liceo Scientifico di Catanzaro ha una nuova sede. Questa mattina, l’Amministrazione provinciale ha ufficialmente consegnato la struttura realizzata in via dei Platani, nel quartiere Siano, alla dirigente scolastica del Polo Liceale “Siciliani-De Nobili”, Filomena Rita Folino.

L’intervento, per un investimento complessivo di circa 12 milioni di euro, consente di mettere a disposizione della comunità scolastica un edificio moderno e funzionale, dotato di aule ampie e adeguate alle esigenze didattiche, laboratori e palestra all’avanguardia, biblioteca, sala lettura, un’area destinata alla mensa e tanti altri spazi esterni. La nuova sede accoglierà 780 studenti, 190 docenti e 50 unità tra collaboratori scolastici, personale amministrativo e personale tecnico.

«È una giornata importante per la provincia, per il comune di Catanzaro, per il mondo dell’istruzione. Abbiamo effettuato la consegna anticipata al fine di consentire quei passaggi organizzativi necessari per essere pronti per il primo giorno di scuola. Consegniamo una struttura bellissima, moderna, che qualificherà ancor di più quella che è l’offerta formativa in provincia e nella città capoluogo di regione. È un momento atteso da tantissimi anni, ma il lavoro di riqualificazione dei nostri edifici scolastici prosegue e questo è un tassello importante che mi riempie di orgoglio», ha dichiarato il presidente della Provincia di Catanzaro, Amedeo Mormile.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dalla dirigente scolastica Filomena Rita Folino: «E’ una giornata storica. Dopo un lunghissimo periodo, questo edificio viene consegnato alla scuola. Sarà per i ragazzi una grande gioia e sono convinta darà loro tante opportunità perché ci sono gli spazi per poter lavorare bene, anzi benissimo. Sono fiera e orgogliosa di poter inaugurare questa nuova epoca del liceo Scientifico. I nostri ragazzi potranno vivere la scuola al meglio».

Per l’Amministrazione provinciale hanno siglato il verbale di consegna il dirigente dell’Area tecnica e Rup, Eugenio Costanzo, e il responsabile del Servizio Autonomo Edilizia e Programmazione Scolastica Zona 2, Roberto Iiritano. Parallelamente, la Provincia sta portando avanti alcuni lavori finalizzati a migliorare l’accessibilità dell’area poiché, in sinergia con il Comune di Catanzaro e l’AMC, si intendono assicurare adeguati collegamenti con la nuova struttura.