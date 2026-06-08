Arriva a Catanzaro una nuova tappa della campagna nazionale “Il tuo punto di vista conta – Non lasciare che le maculopatie ti fermino”, iniziativa dedicata alla sensibilizzazione e alla prevenzione delle patologie retiniche che colpiscono la macula, tra le principali cause di perdita della vista nella popolazione adulta. Le maculopatie sono patologie che, se diagnosticate precocemente, possono essere trattate in modo efficace, consentendo di preservare la funzione visiva e la qualità di vita dei pazienti.

Per questo motivo la prevenzione e i controlli periodici sono fondamentali, soprattutto nei soggetti più a rischio, e promuovere la cultura della diagnosi precoce tra la popolazione significa investire concretamente nella salute visiva della nostra comunità. L’evento, organizzato nelle giornate di giovedì 11 e venerdì 12 giugno, si svolgerà nel Complesso Monumentale "San Giovanni" (Corso Mazzini 4 - Catanzaro), all’interno della Sala Gissing.

L’11 giugno, alle ore 10.30, è in programma un incontro informativo aperto alla cittadinanza sulle maculopatie e sull’importanza della diagnosi precoce. Promotore dell’evento è il prof. Adriano Carnevali, professore associato di Oftalmologia, esperto nella diagnosi e nel trattamento, da anni impegnato nell’attività clinica, chirurgica e di ricerca nel campo delle patologie retiniche.

A seguire, dalle ore 12.00 alle ore 18.00 dell’11 giugno e per l’intera giornata del 12 giugno, saranno effettuati screening oculistici gratuiti rivolti alla popolazione sana di età superiore ai 50 anni e a tutte le persone affette da diabete, categorie particolarmente esposte al rischio di sviluppare patologie retiniche e maculari.

Gli screening saranno eseguiti dall’équipe di esperti “Retina&Imaging” della uoc di oculistica dell’azienda ospedaliero universitaria “Renato Dulbecco” composta dal prof. Adriano Carnevali, dal dott. Giorgio Randazzo, dal dott. Andrea Mazzaferro, dalla dott.ssa Loredana Bruno e dalla dott.ssa Maria Fratto.

L’iniziativa rappresenta il risultato di una proficua collaborazione tra l’università Magna Graecia di Catanzaro e l’azienda ospedaliero universitaria "Renato Dulbecco", il magnifico rettore Giovanni Cuda e il commissario straordinario Simona Carbone, a testimonianza di un importante lavoro di squadra tra istituzioni accademiche e sanitarie al servizio della salute dei cittadini.

L’invito è rivolto a tutti i cittadini interessati. Partecipare agli screening rappresenta un’opportunità concreta per prendersi cura della propria vista e individuare tempestivamente eventuali segnali di malattia, prima che possano compromettere in modo significativo la capacità visiva.