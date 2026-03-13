Accoglienza, orientamento e un’esperienza concreta di scienza “vissuta”. Con questo spirito l’Università degli Studi Magna Græcia promuove il WelcOpen Day del Corso di Laurea in Biotecnologie in programma lunedì 16 marzo, a partire dalle ore 09:00, nell’Auditorium dell'Ateneo di Catanzaro.

L’iniziativa è rivolta alle nuove matricole (Welcome) e alle studentesse e agli studenti degli istituti superiori (Open), con l’obiettivo di offrire una giornata intensa e coinvolgente per conoscere da vicino il Corso di Laurea in Biotecnologie e le sue prospettive formative e professionali.

Il WelcOpen Day è organizzato in due momenti chiave, pensati per accompagnare i partecipanti dal “racconto” del percorso universitario all’esperienza diretta delle attività biotecnologiche.

Le due sessioni

'Vivere Biotecnologie' è la prima sezione ed è dedicata alla presentazione del Corso di Laurea: un’occasione per capire come si studia, quali competenze si acquisiscono, quali opportunità offre l’Ateneo e quali sbocchi si aprono nei diversi ambiti, dalla ricerca alle applicazioni in campo biomedico, industriale, agroalimentare e ambientale.

A seguire, la sessione 'Biotecnologie in azione' propone un programma di attività scientifiche pensate per mostrare, in modo immediato e coinvolgente, cosa significa lavorare con metodi e strumenti delle biotecnologie. Sono previste tre esperienze principali: una Escape Room, una simulazione di sopralluogo forense e “Chimica in diretta, dimostrazione sperimentale” che offrirà ai partecipanti un assaggio concreto del metodo sperimentale applicato alle scienze della vita. Nel corso della giornata è prevista anche la realizzazione di un’opera artistica a cura di “Fra! Design”, concepita come segno di comunità e di appartenenza che contribuirà a valorizzare gli spazi del Campus.

Gli auspici dei docenti

«L’Università Magna Graecia è un Ateneo aperto e dinamico, capace di trasformare la didattica in esperienza. Le biotecnologie - dichiara il rettore dell'Umg, prof. Giovanni Cuda - costituiscono oggi la frontiera dell'innovazione globale. Con questo evento non ci limitiamo a presentare un corso di laurea, ma apriamo le porte dei nostri laboratori e del nostro Campus universitario. Il valore aggiunto di questa iniziativa risiede nella capacità di unire il rigore del metodo scientifico alla creatività, come dimostrano le attività previste e l’intervento artistico in programma».

Il presidente del Corso di Laurea in Biotecnologie, prof. Giosuè Costa, sottolinea il senso dell’iniziativa: «Il WelcOpen Day è, prima di tutto, una giornata di orientamento grazie alla quale il Corso di Laurea si racconta e si mostra: vogliamo far comprendere che Biotecnologie significa metodo scientifico, curiosità, competenze trasversali e possibilità concrete per costruire il proprio futuro. Accogliamo le nuove matricole e incontriamo gli studenti delle scuole superiori con un messaggio semplice: qui la scienza non si studia soltanto, si vive».

La prof.ssa Flavia Biamonte, presidente della Commissione Orientamento del Corso di Laurea in Biotecnologie, evidenzia: «Il WelcOpen Day è pensato per guidare gli studenti verso una scelta informata, facendo vedere con chiarezza cosa si studia in Biotecnologie e quali prospettive apre: informazione, dialogo e attività dal vivo per “toccare con mano” il percorso».