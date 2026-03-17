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martedì17 marzo2026
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A Catanzaro la mostra di Mario Naccarato

11 novembre 2025
Ore 13:10
A Catanzaro la mostra di Mario Naccarato
DA NON PERDERE

Il Teatro Politeama di Catanzaro riporta in scena un “Barbiere di Siviglia” senza tempo e pieno di comicità

La regia porta la firma d’eccellenza di Carlos Branca, direttore di teatro e d’opera, docente e attore di respiro internazionale che per questa produzione ha abbracciato una nuova sfida mettendo insieme le sue origini culturali, calabresi e argentine
27 febbraio 2026
Ore 11:20
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Il progetto

Lamezia, al via il laboratorio gratuito di scrittura creativa e teatrale “Scrivere l’isola”. Sarà curato da TeatroP

Rientra tra le attività di Intrecci – Abitiamo il Lametino. Al progetto potranno partecipare sia i bambini che gli adulti, distinti in tre diverse fasce d’età
Redazione
13 febbraio 2026
Ore 22:00
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L’APPUNTAMENTO

Cultura: Catanzaro accoglie Domenico Dara per il lancio della nuova Libreria Coriolano

L'originale format dell'evento, curato nei dettagli per coinvolgere il pubblico, prevede momenti di intensa fruizione artistica. La serata si aprirà con la lettura di alcuni brani scelti di “Liberata”, affidata agli attori del Teatro di Calabria Aroldo Tieri
Redazione
9 dicembre 2025
Ore 09:24
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