La regia porta la firma d’eccellenza di Carlos Branca, direttore di teatro e d’opera, docente e attore di respiro internazionale che per questa produzione ha abbracciato una nuova sfida mettendo insieme le sue origini culturali, calabresi e argentine
L'originale format dell'evento, curato nei dettagli per coinvolgere il pubblico, prevede momenti di intensa fruizione artistica. La serata si aprirà con la lettura di alcuni brani scelti di “Liberata”, affidata agli attori del Teatro di Calabria Aroldo Tieri