A Catanzaro Fonte e Dara sulle orme di Ciampi e Pavese
Al Teatro Comunale di Catanzaro debutta “Viso di primavera”, spettacolo di teatro-canzone diretto da Francesco Mazza che intreccia le musiche di Piero Ciampi e le parole di Cesare Pavese. Un viaggio tra malinconia e desiderio d’amore, con una forte finalità solidale a sostegno del Centro Calabrese di Solidarietà.
La regia porta la firma d’eccellenza di Carlos Branca, direttore di teatro e d’opera, docente e attore di respiro internazionale che per questa produzione ha abbracciato una nuova sfida mettendo insieme le sue origini culturali, calabresi e argentine
L'originale format dell'evento, curato nei dettagli per coinvolgere il pubblico, prevede momenti di intensa fruizione artistica. La serata si aprirà con la lettura di alcuni brani scelti di “Liberata”, affidata agli attori del Teatro di Calabria Aroldo Tieri