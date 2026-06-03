A Chiaravalle Centrale il premio letterario Aurea Nox
È andata in scena a Chiaravalle Centrale la seconda edizione del Premio letterario internazionale Aurea Nox che ha richiamato nel centro catanzarese autori provenienti da diverse parti d'Italia. Peculiarità dell'iniziativa, una sezione dedicata agli scrittori detenuti.
La regia porta la firma d’eccellenza di Carlos Branca, direttore di teatro e d’opera, docente e attore di respiro internazionale che per questa produzione ha abbracciato una nuova sfida mettendo insieme le sue origini culturali, calabresi e argentine
L'originale format dell'evento, curato nei dettagli per coinvolgere il pubblico, prevede momenti di intensa fruizione artistica. La serata si aprirà con la lettura di alcuni brani scelti di “Liberata”, affidata agli attori del Teatro di Calabria Aroldo Tieri