Minoranze etniche, a Maida una rassegna per valorizzarle
È stata la frazione di Vena di Maida, in provincia di Catanzaro, ad ospitare la 31esima edizione della Rassegna culturale folcloristica per la valorizzazione delle minoranze etniche. Un evento che ha coinvolto diverse scuole per salvaguardare la storia delle comunità minoritarie presenti nel sud Italia. Francesco Graziano
La regia porta la firma d’eccellenza di Carlos Branca, direttore di teatro e d’opera, docente e attore di respiro internazionale che per questa produzione ha abbracciato una nuova sfida mettendo insieme le sue origini culturali, calabresi e argentine
L'originale format dell'evento, curato nei dettagli per coinvolgere il pubblico, prevede momenti di intensa fruizione artistica. La serata si aprirà con la lettura di alcuni brani scelti di “Liberata”, affidata agli attori del Teatro di Calabria Aroldo Tieri