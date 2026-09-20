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Economia e Lavoro

Caro carburante, a rischio la tenuta delle imprese

La lievitazione dei prezzi rischia di minare la tenuta delle piccole e medie imprese.  l'allarme lanciato da Confesercenti Calabria commentando il continuo aumento dei prezzi dei carburanti e dei costi energetici. Spesa che si scarica sulle imprese locali  

20 settembre, 2026
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caro carburante
Economia e Lavoro

Telecontact: incontro Regione-sindacati in Cittadella

12 novembre 2025
Ore 18:50
Telecontact: incontro Regione-sindacati in Cittadella
Fondi pubblici

Bando palestre scolastiche, in Calabria 11 progetti ammessi per oltre 8 milioni di euro: la graduatoria del ministero

Sono 275 le candidature complessivamente inserite nell’elenco regionale. Vibo e Catanzaro contano tre progetti ciascuna nella prima fascia, mentre la richiesta più consistente è quella di Mammola con 1,53 milioni. Possibili ulteriori scorrimenti in caso di nuove risorse
E.D.G.
19 agosto 2026
Ore 04:45
Bando palestre scolastiche, in Calabria 11 progetti ammessi per oltre 8 milioni di euro: la graduatoria del ministero\n
L’approfondimento

I “Signori del vento” puntano al parco eolico dell’Angitola: 11 torri da 230 metri. L’avvocato Teti: «Assalto alla diligenza»

Il progetto risale al 2025 ed è ora nella fase istruttoria per il rilascio del via libera da parte del ministero. Coinvolti cinque comuni vibonesi e tre del Catanzarese. Il legale esperto di diritto ambientale: «Serve un modello alternativo»
Stefano Mandarano
19 giugno 2026
Ore 04:15
I “Signori del vento” puntano al parco eolico dell’Angitola: 11 torri da 230 metri. L’avvocato Teti: «Assalto alla diligenza»\n
Sanità vibonese

Azienda Zero? No, grazie. Nove operatori del 118 di Vibo cambiano idea e decidono di restare con l’Asp

Il saldo cambia a da 67 a 59 dipendenti. In totale 27 lavoratori su 86 hanno deciso di mantenere il proprio contratto con l’azienda vibonese. Tra i ripensamenti anche quello di un’infermiera che però ha deciso di fare il percorso inverso entrando nei ruoli dell’ente di governance regionale
Enrico De Girolamo
5 giugno 2026
Ore 10:37
Azienda Zero? No, grazie. Nove operatori del 118 di Vibo cambiano idea e decidono di restare con l’Asp\n
Soldi pubblici

Fondi per dissesto, strade e scuole: alla Calabria oltre 244 milioni, l’elenco di tutti i 183 Comuni beneficiari

Il decreto del ministero dell’Interno, di concerto con il Mef, assegna risorse per 271 interventi. Cosenza intercetta la quota più alta, seguita da Reggio, Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone. Le schede con tutti gli importi assegnati
Enrico De Girolamo
9 maggio 2026
Ore 09:19
Fondi per dissesto, strade e scuole: alla Calabria oltre 244 milioni, l’elenco di tutti i 183 Comuni beneficiari\n
sanità digitale

Soluzioni Integrate Maggioli consolida in Calabria uno dei principali hub nazionali per la sanità digitale e i sistemi pubblici

La fusione tra Sinapsys e Aicof rafforza il presidio industriale del Gruppo che riunisce 350 professionisti nelle sedi di Roma, Cagliari, Palermo e Catanzaro, nei progetti strategici della PA
12 gennaio 2026
Ore 11:04
Soluzioni Integrate Maggioli consolida in Calabria uno dei principali hub nazionali per la sanità digitale e i sistemi pubblici\n