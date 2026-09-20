Caro carburante, a rischio la tenuta delle imprese
La lievitazione dei prezzi rischia di minare la tenuta delle piccole e medie imprese. l'allarme lanciato da Confesercenti Calabria commentando il continuo aumento dei prezzi dei carburanti e dei costi energetici. Spesa che si scarica sulle imprese locali
Sono 275 le candidature complessivamente inserite nell’elenco regionale. Vibo e Catanzaro contano tre progetti ciascuna nella prima fascia, mentre la richiesta più consistente è quella di Mammola con 1,53 milioni. Possibili ulteriori scorrimenti in caso di nuove risorse
Il progetto risale al 2025 ed è ora nella fase istruttoria per il rilascio del via libera da parte del ministero. Coinvolti cinque comuni vibonesi e tre del Catanzarese. Il legale esperto di diritto ambientale: «Serve un modello alternativo»
Il saldo cambia a da 67 a 59 dipendenti. In totale 27 lavoratori su 86 hanno deciso di mantenere il proprio contratto con l’azienda vibonese. Tra i ripensamenti anche quello di un’infermiera che però ha deciso di fare il percorso inverso entrando nei ruoli dell’ente di governance regionale
Il decreto del ministero dell’Interno, di concerto con il Mef, assegna risorse per 271 interventi. Cosenza intercetta la quota più alta, seguita da Reggio, Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone. Le schede con tutti gli importi assegnati